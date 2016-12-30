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30 декабря 2016 года 14:27
В 2017 году рост американской валюты продолжится - LiteForex
"После президентских выборов инвесторы активно покупали акции на американском рынке и доллар, продавая гособлигации, активы-убежища и другие валюты против американской валюты, - комментирует аналитик LiteForex Артём Шашков. - Участники финансового рынка ожидают, что политика новой администрации, ориентированная на рост, поддержит прибыль в корпоративном секторе и станет стимулом для экономического развития. Однако в последние дни рост прекратился на фоне низких объемов торгов в связи с концом года, сведением балансов и фиксацией прибыли. Рост экономики США ускорился, и многие инвесторы ожидают, что администрация Дональда Трампа примет такие позитивные для бизнеса меры, как снижение налогов и ослабление регулирования. Сегодня кратковременный взлет евро поддержал рост других валют против доллара. При низких объемах торгов сегодня в начале азиатской сессии пара евро/доллар резко подскочила на 160 пунктов к отметке 1,0650. Пытаться объяснить такую динамику рынка, видимо, бесполезно. Предполагается, что причиной такого внезапного роста евро к доллару стали действия торговых роботов, сработавших на рост евро при отсутствии ордеров на продажу на тонком рынке и при низкой ликвидности". "Несмотря на снижение, доллар заканчивает 2016 год с ростом более чем на 3%, - отмечает эксперт. - В 2017 году рост американской валюты, по всей вероятности, продолжится. Тому есть ряд причин фундаментального характера. Участники рынка будут ждать действий от правительства США при новом президенте, направленных на увеличение бюджетных расходов, а также от ФРС, в чьи планы входит дальнейшее повышение процентной ставки в США в новом году. Если же новая администрация президента США начнет испытывать трудности в реализации программы стимулирования экономики США, то рост доллара может быть подвержен риску коррекции. Но общий фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему укреплению доллара в новом году".
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30 декабря 2016 года 19:30
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером на фоне возросшего спроса на валюту перед новогодними каникулами; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на высокую нефть. читать дальше
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Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил последние в уходящем году торги на мажорной ноте на ожиданиях сохранения оптимизма в январе, проигнорировав при этом новости о новых санкциях США к России из-за предполагаемых российских кибератак. читать дальше
.30 декабря 2016 года 18:32
Москва. 30 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели 2016 года слегка подросли вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефти, цены которой к концу недели находились у максимумов за последние полтора года. При этом изменения суверенных спредов за пять дней оказались незначительными. читать дальше
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.30 декабря 2016 года 17:40
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.30 декабря 2016 года 16:40
Ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением около 0.5% по итогам дня - Банк "Образование"
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Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
редставитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:43
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" днем в пятницу на фоне возросшего спроса на валюту; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на стабильную нефть. читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:12
До конца торгового дня пятницы на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 30 декабря, цены на нефть марки Brent выросли до максимальных значений текущего года и достигли отметки $57,2 на фоне ослабления курса доллара за последние сутки, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - При этом увеличение... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:40
"Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 за доллар. Хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар. Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление может... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
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.30 декабря 2016 года 11:40
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года. читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:31
"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание... читать дальше
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