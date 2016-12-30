Российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар - Локо-Банк

"Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 за доллар. Хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар. Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление может продолжаться, хотя пока сложно прогнозировать насколько сильным и долгим оно будет. С технической точки зрения, рубль ограничен уровнем в районе 58 к доллару, но, с точки зрения бюджета и экономики России, это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 года, скорее всего, мы все же увидим "откат" хотя бы к 63 рублям за доллар. Этот уровень уже считается относительно комфортным. С другой стороны, крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит, у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике. Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.