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Главная / Мнения аналитиков / Российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар - Локо-Банк
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30 декабря 2016 года 12:40
Российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар - Локо-Банк
"Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 за доллар. Хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 рублей за доллар. Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление может продолжаться, хотя пока сложно прогнозировать насколько сильным и долгим оно будет. С технической точки зрения, рубль ограничен уровнем в районе 58 к доллару, но, с точки зрения бюджета и экономики России, это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 года, скорее всего, мы все же увидим "откат" хотя бы к 63 рублям за доллар. Этот уровень уже считается относительно комфортным. С другой стороны, крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит, у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике. Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
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30 декабря 2016 года 19:30
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером на фоне возросшего спроса на валюту перед новогодними каникулами; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на высокую нефть. читать дальше
.30 декабря 2016 года 19:13
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил последние в уходящем году торги на мажорной ноте на ожиданиях сохранения оптимизма в январе, проигнорировав при этом новости о новых санкциях США к России из-за предполагаемых российских кибератак. читать дальше
.30 декабря 2016 года 18:32
Москва. 30 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели 2016 года слегка подросли вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефти, цены которой к концу недели находились у максимумов за последние полтора года. При этом изменения суверенных спредов за пять дней оказались незначительными. читать дальше
.30 декабря 2016 года 18:21
2016 год для российского рынка акций оказался весьма удачным, лидером года стал сектор электроэнергетики - "Открытие Брокер"
одходит к концу 2016 год, который для российского рынка оказался весьма удачным, констатирует аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Зимний провал индекса ММВБ почти до 1580 пунктов предоставил отличные возможности для закупок. Прибыль к концу года по индексам оказалась такой, которой... читать дальше
.30 декабря 2016 года 17:40
В следующем году мы ожидаем продолжения роста индекса ММВБ и укрепления российского рубля - ИК "Финам"
В последний торговый день 2016 года российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику, заканчивая год в шаге от исторических максимумов, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. "Начало года не предвещало рынку ничего хорошего, - напоминает эксперт. - Снижение цен на нефть и... читать дальше
.30 декабря 2016 года 16:40
Ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением около 0.5% по итогам дня - Банк "Образование"
"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС демонстрируют разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия, - отмечает старший аналитик банка "Образование" Виталий Манжос. - Долларовый индекс РТС существенно просел под влиянием довольно... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
редставитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:43
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" днем в пятницу на фоне возросшего спроса на валюту; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на стабильную нефть. читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:12
До конца торгового дня пятницы на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 30 декабря, цены на нефть марки Brent выросли до максимальных значений текущего года и достигли отметки $57,2 на фоне ослабления курса доллара за последние сутки, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - При этом увеличение... читать дальше
.30 декабря 2016 года 14:27
"После президентских выборов инвесторы активно покупали акции на американском рынке и доллар, продавая гособлигации, активы-убежища и другие валюты против американской валюты, - комментирует аналитик LiteForex Артём Шашков. - Участники финансового рынка ожидают, что политика новой администрации,... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
"Нефть сорта Brent в конце 2016 года продолжает торговаться с явным восходящим уклоном, и сейчас цена ее барреля составляет $57. Вчера Министерство энергетики США выпустило отчет по изменению запасов сырой нефти в подземных нефтехранилищах. По их информации, запасы увеличились на 0,6 млн барр.... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:40
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года. читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:31
"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание... читать дальше
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