Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2211,73 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1148,27 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 60,68 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3% и +1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%).

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Индексы в США накануне слабо снизились на фоне слабой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones пока так и не подобрался к психологически важной отметке 20 000 пунктов.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), отступает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,2%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и нефть.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $57,14 за баррель (+0,5%), цена WTI - $54,0 за баррель (+0,4%).

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства выполняют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи.

Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

По оценке старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, после позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки повышения в район 2220-2230 пунктов благодаря неплохому внешнему фону.

Выхода ключевой иностранной статистики в пятницу не ожидается. Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Не стоит забывать о том, что на последних в году торгах в отдельных бумагах может состояться фиксация прибыли, или же активизация покупок на среднесрочную перспективу.

По оценке начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, нефть Brent превысила $57 за баррель на фоне ожиданий начала сокращения добычи странами ОПЕК+. При сохранении позитивного внешнего фона индекс ММВБ может подняться к "магической" отметке 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтяные котировки продолжают ползти вверх, даже преодолев $57 за баррель, что привносит позитив на российский фондовый рынок. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет работать и в праздничные дни, с 3 января, поэтому не рекомендуется оставлять открытые краткосрочные торговые позиции до 9 января. Также следует позаботиться о свободном остатке денежных средств на брокерском счете - в январе брокерские компании будут удерживать НДФЛ по операциям с ценными бумагами, отмечает эксперт.

По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами один вопрос: будут ли они "рисовать" цены годового закрытия, "выдергивая" котировки ценных бумаг. Рынок узкий, во второй половине дня торговая активность станет еще менее выраженной. Попытки задрать котировки более вероятны в бумагах "второго эшелона" в силу малой ликвидности сектора.

В первую очередь это относится к акциям электроэнергетических компаний. Став лидером роста в текущем году, сектор продолжает привлекать "горячие деньги". Обращает на себя внимание 11%-ный рост котировок "ТГК-1" (MOEX: TGKA) в четверг и их выход на новые посткризисные максимумы. Новый импульс наверх ставит новые цели для подъема.

В металлургии можно выделить две бумаги - ГМК "Норникель" и Polymetal (MOEX: POLY). Если акции "Норникеля" предпринимают попытку закрытия дивидендного "гэпа", то Polymetal собирается ломать свой 4-месячный понижательный тренд.

Для "паркующих" деньги на относительно короткий срок по-прежнему интересными остаются "обычки" "Башнефти" (MOEX: BANE) с их последующей продажей по оферте. Заработать 3,5% за полтора месяца - весьма привлекательная доходность для консервативного инвестора.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+10%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,1%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+2,2%), "ТГК-1" (+2,2%).

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,283 млрд руб. (из них 1,045 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).