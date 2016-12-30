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30 декабря 2016 года 11:40
Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2211,73 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1148,27 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%. Доллар подрос до 60,68 рубля (+0,28 рубля). Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3% и +1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%). Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%). Индексы в США накануне слабо снизились на фоне слабой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones пока так и не подобрался к психологически важной отметке 20 000 пунктов. В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), отступает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,2%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и нефть. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $57,14 за баррель (+0,5%), цена WTI - $54,0 за баррель (+0,4%). Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства выполняют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%. По оценке старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, после позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки повышения в район 2220-2230 пунктов благодаря неплохому внешнему фону. Выхода ключевой иностранной статистики в пятницу не ожидается. Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Не стоит забывать о том, что на последних в году торгах в отдельных бумагах может состояться фиксация прибыли, или же активизация покупок на среднесрочную перспективу. По оценке начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, нефть Brent превысила $57 за баррель на фоне ожиданий начала сокращения добычи странами ОПЕК+. При сохранении позитивного внешнего фона индекс ММВБ может подняться к "магической" отметке 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее. По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтяные котировки продолжают ползти вверх, даже преодолев $57 за баррель, что привносит позитив на российский фондовый рынок. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет работать и в праздничные дни, с 3 января, поэтому не рекомендуется оставлять открытые краткосрочные торговые позиции до 9 января. Также следует позаботиться о свободном остатке денежных средств на брокерском счете - в январе брокерские компании будут удерживать НДФЛ по операциям с ценными бумагами, отмечает эксперт. По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами один вопрос: будут ли они "рисовать" цены годового закрытия, "выдергивая" котировки ценных бумаг. Рынок узкий, во второй половине дня торговая активность станет еще менее выраженной. Попытки задрать котировки более вероятны в бумагах "второго эшелона" в силу малой ликвидности сектора. В первую очередь это относится к акциям электроэнергетических компаний. Став лидером роста в текущем году, сектор продолжает привлекать "горячие деньги". Обращает на себя внимание 11%-ный рост котировок "ТГК-1" (MOEX: TGKA) в четверг и их выход на новые посткризисные максимумы. Новый импульс наверх ставит новые цели для подъема. В металлургии можно выделить две бумаги - ГМК "Норникель" и Polymetal (MOEX: POLY). Если акции "Норникеля" предпринимают попытку закрытия дивидендного "гэпа", то Polymetal собирается ломать свой 4-месячный понижательный тренд. Для "паркующих" деньги на относительно короткий срок по-прежнему интересными остаются "обычки" "Башнефти" (MOEX: BANE) с их последующей продажей по оферте. Заработать 3,5% за полтора месяца - весьма привлекательная доходность для консервативного инвестора. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+10%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,1%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+2,2%), "ТГК-1" (+2,2%). Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-1,7%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,283 млрд руб. (из них 1,045 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
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30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:31
"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:19
"На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелируют слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 рубля", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:18
Москва. 30 декабря. Рубль снизился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен; участники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами. читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:02
"Нефтяные котировки продолжают "ползти" вверх, даже преодолев $57, что привносит позитив для российского фондового рынка и рубля. Сегодня индекс РТС может вырасти на 0,5-1%. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США. Индекс доллара продолжает... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:53
Москва. 30 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:48
о конца года особых движений на рынке не ожидается, хотя отечественная валюта может заметно ослабнуть перед длинными выходными, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:45
В последний рабочий день года аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций. Индекс ММВБ может подняться в район 2220-2230 пунктов. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:35
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Мы ожидаем открытия рынка с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ (в диапазоне 2210-2215 пунктов). Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве значимых сопротивлений... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:17
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:08
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы,... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:00
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику (+0,53%). В конце года рост рынка прекратился, но в первом квартале 2017 года мы увидим более высокие цены на акции. Пока фондовые индексы находятся в "зоне быков", и оптимизм будет "подпитываться" благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и... читать дальше
.29 декабря 2016 года 19:18
Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, ММВБ превысил 2200п
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, индекс ММВБ превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной. читать дальше
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