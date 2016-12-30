В металлургии выделяем две бумаги – ГМК "Норникель" и Polymetal - ВТБ 24

"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание "подрисовать" цены на конец года – самое время. Правда, вряд ли подобное возможно с акциями топовых компаний – попытки "задрать" котировки более вероятны в бумагах "второго эшелона". Поэтому внутридневным спекулянтам стоит обратить внимание на не самые ликвидные имена, которые, тем не менее, способны демонстрировать резкие движение. В первую очередь, это относится к акциям электроэнергетических компаний. Став лидером роста в текущем году, сектор продолжает привлекать "горячие деньги". Обращает на себя внимание 11%-ый рост котировок ТГК-1 в ходе вчерашних торгов и их выход на новые посткризисные максимумы. Новый импульс наверх ставит новые цели для подъёма. В металлургии выделяем две бумаги – ГМК "Норникель" и Polymetal. Если акции "Норникеля" предпринимают попытку закрытия дивидендного "гэпа", то Polymetal собирается "ломать" свой 4-месячный понижательный тренд. Насколько успешной будет данная попытка, увидим, но бумага традиционно выделяется своей повышенной волатильностью. Для "паркующих" деньги на относительно короткий срок по-прежнему интересными остаются "обычки" "Башнефти" с их последующей продажей по оферте. Заработать 3,5% за полтора месяца – весьма привлекательная доходность для консервативного инвестора", - комментирует ситуацию главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.