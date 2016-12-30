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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ожидаем "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 - ИК "ФИНАМ"
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30 декабря 2016 года 10:19

Ожидаем "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 - ИК "ФИНАМ"

"На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелируют слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 рубля", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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