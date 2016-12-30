Индекс ММВБ устремится к "магической" отметке в 2222 пункта - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель года на фоне ожиданий начала сокращения добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор устремится к "магической" отметке в 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.