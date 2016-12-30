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30 декабря 2016 года 09:40

Фондовые индексы США завершают год хорошим ростом

Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу.

Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг на фоне слабой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками.

Dow Jones Industrial Average пока так и не подобрался к психологически важной отметке в 20000 пунктов. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса в четверг стали акции Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase, подешевевшие соответственно на 1% и 0,7%, сообщает MarketWatch.

Шесть из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500 опустились по итогам торгов. Индикатор завершает год ростом впервые с 2014 года, в этом году он увеличился на 10%.

"Фондовые индексы США завершают год хорошим ростом, S&P подскочил на 10%. Очень низкие объемы торгов в последние дни показывают, что сейчас на рынке мало участников, чтобы спровоцировать серьезное повышение или снижение индексов", - отметил трейдер Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли.

Статданные, опубликованные в четверг, практически не оказали влияния на динамику фондового рынка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до 265 тыс., сообщило министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок на 5 тыс. по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 270 тыс., сообщает MarketWatch.

Дефицит внешней торговли США вырос в ноябре с корректировкой на сезонность на 5,5% относительно предыдущего месяца и составил $65,3 млрд, по данным министерства торговли. При этом экспорт повысился на 1% - до $121,7 млрд, в то время как импорт увеличился на 1,2% и достиг $187 млрд.

Отрицательное внешнеторговое сальдо превзошло консенсус-прогноз аналитиков, составлявший $62,5 млрд.

Стоимость акций Amazon.com Inc. по итогам торгов снизилась на 0,9%. Прокуратура американского штата Арканзас обратилась в суд с требованием к компании предоставить данные "умного динамика" Amazon Echo для расследования убийства. Следователи полагают, что устройство могло записать разговоры, связанные с убийством Виктора Коллинза в городе Бентовилл 22 ноября 2015 года. В Amazon сочли требования полиции неправомерными.

Бумаги Sears Holdings подскочили в цене на 10%. Ритейлер, испытывающий финансовые проблемы, сообщил о получении письма, гарантирующего выделение ему кредита.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,1% - до 19819,78 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял по итогам торгов менее 0,1%, составив 2249,26 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 0,1% и достигло 5432,09 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии 2016 года, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Ослабление доллара США негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, однако оказало поддержку китайскому рынку.

WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара относительно корзины 16 основных мировых валют, опустился на 0,7% за пять последних торговых сессий и снизился на 0,3% в пятницу.

На этом фоне акции Honda Motor потеряли в цене 0,8%, Nissan Motor - 0,4%, Sony - 0,7%.

Тем временем, бумаги японской Toshiba взлетели в цене на 9,4%. Их стоимость упала на 41% за последние три сессии после того, как компания сообщила о списаниях на несколько миллиардов долларов в связи со строящимися атомными реакторами в США. Эксперты сочли, что падение цены акций Toshiba было чрезмерным.

Стоимость акций Canon выросла на 1,5%.

Ослабление доллара уменьшило негативное влияние падающего юаня на китайский фондовый рынок, отмечают эксперты. Курс китайской валюты к доллару поднялся в ходе торгов на 0,2%, что поддержало рынок акций.

Ослабление доллара поможет сдержать отток капитала из КНР, говорят аналитики.

Акции азиатских нефтекомпаний дешевеют в пятницу после снижения цен на нефть по итогам предыдущей сессии. Стоимость бумаг Inpex упала на 0,8%, Japan Petroleum - на 1,6%, Woodside Petroleum - на 1,8%.

Падение котировок акций сырьевых компаний толкает вниз австралийский рынок: бумаги Fortescue Metals подешевели на 1,7%, BHP Billiton - на 1,7%.

Нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК поднялась на $0,22 (0,39%) - до $57,07 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,11 (0,19%) - до $56,85 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,33%) - до $53,95 за баррель. Контракт подешевел на $0,29 (0,54%) - до $53,77 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечает аналитик U.S. Bank Марк Уоткинс.

Эксперт считает более вероятным рост цен на нефть, чем их снижение в ближайшее время, пишет MarketWatch.

Такой прогноз М.Уоткинс объясняет высокими ожиданиями того, что страны ОПЕК не будут точно выполнять условия соглашения о сокращении производства нефти, поскольку ранее они не придерживались четких квот.

Сокращение добычи в близком соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечит рынку потенциал для роста цен, говорит М.Уоткин.

Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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