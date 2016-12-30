Доллар и евро выросли в начале торгов пятницы, рубль снизился к бивалютной корзине

Москва. 30 декабря. Рубль снизился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен; участники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,40-60,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,52 руб./$1 (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,75 руб./EUR1 (+54,5 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила 31 копейку по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 72,86 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 30 декабря связано с желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль по рублю и переложиться в валюту перед новогодними и рождественскими каникулами, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. Кроме того, спрос на валюту могли спровоцировать новые санкции США против России, объявленные накануне. В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении. В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что при новом президенте США Вашингтон будет совершать меньше "корявых действий" и не будет вести себя "как слон в посудной лавке". "С учетом переходного периода в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых шагов и от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что "нам удастся совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений".

В свою очередь нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялась на 0,47% - до $57,12 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,4% - до $53,99 за баррель. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечают аналитики.