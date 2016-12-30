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30 декабря 2016 года 09:53

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 30 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг на фоне слабой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones Industrial Average пока так и не подобрался к психологически важной отметке в 20000 пунктов. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса в четверг стали акции Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase, подешевевшие соответственно на 1% и 0,7%.

Статданные, опубликованные в четверг, практически не оказали влияния на динамику фондового рынка. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до 265 тыс., сообщило министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок на 5 тыс. по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 270 тыс., сообщает MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в течение последней торговой сессии 2016 года. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,25%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%. Ослабление доллара США негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, однако оказало поддержку китайскому рынку.

В свою очередь нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК поднялась на 0,39% - до $57,07 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,33% - до $53,95 за баррель. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечают аналитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,992 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,024 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,16% и составил 104,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 486,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ДельтаКредит БО-26" (+0,8%), "Внешэкономбанк-001Р-04" (+0,57%) и "РЖД БО-03" (+0,5%), а в лидерах снижения - "МКБ БО-11" (-0,34%) и "РусГидро-07" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) разместила биржевые облигации серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей. Ставку 1-го купона компания установила в размере 9,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Второй выпуск бондов в рамках программы серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей. Бумаги размещены в рамках программы. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена. В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Алмазэргиэнбанк (Якутск) разместил дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001-БО объемом 500 млн рублей. Срок обращения облигаций составляет 1 год. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов по ставке 12% годовых.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 4 млн 365,788 тыс. биржевых облигаций серии БО-26. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 43,6% бондов. Банк разместил 6-летние облигации БО-26 объемом 10 млрд рублей в июле 2014 года. Бумаги имеют 24 квартальных купона. Следующая оферта по выпуску состоится 28 декабря 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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