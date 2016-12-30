Утренние прогнозы: 2220-2230 пунктов по ММВБ

В последний рабочий день года аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций. Индекс ММВБ может подняться в район 2220-2230 пунктов.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Мы ожидаем открытия рынка с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ (в диапазоне 2210-2215 пунктов). Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2230, 2240 пунктов. Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки повышения в район 2220-2230 пунктов".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор устремится к "магической" отметке в 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее".