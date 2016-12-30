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30 декабря 2016 года 09:08
Рынок нефти завершает год достойно - eToro
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы, вылившиеся в фиксации прибыли на привлекательных высоких уровнях. Впрочем, определенные коррективы сыграл и неоднозначный отчет Минэнерго США, отразивший увеличение запасов энергоносителей на 614 тыс. барр. против ожидаемого падения на 1,5 млн барр. Прирост оказался гораздо скромнее оценки API, согласно которой объемы увеличились на 4,2 млн барр., максимально за шесть недель. При этом, несмотря на растущую буровую активность сланцевых компаний, добыча снова сократилась на 20 тыс. барр./сутки. Тем не менее, даже небольшого увеличения запасов хватило, чтобы на психологическом уровне подтолкнуть игроков к фиксации прибыли в предпоследний торговый день уходящего года. "Brent вступает в 2017 на высоких позициях, восстановившись от январских минимумов более чем на 50%. Сможет ли актив "сохранить лицо" в январе – большой вопрос. Главной интригой в начале года будут сигналы со стороны ОПЕК+. Если по итогам первого месяца исполнения договоренностей производители отчитаются о добросовестном сокращении добычи, актив может подняться до 60 долларов и даже выше, но вряд ли надолго задержится на этих высотах из-за рисков со стороны сланцевых компаний США и доллара, который будет и далее укреплять свои позиции в предвкушении новой политики Трампа", - полагает специалист eToro.
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30 декабря 2016 года 11:40
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года. читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:31
"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:19
"На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелируют слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 рубля", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:18
Москва. 30 декабря. Рубль снизился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен; участники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами. читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:02
"Нефтяные котировки продолжают "ползти" вверх, даже преодолев $57, что привносит позитив для российского фондового рынка и рубля. Сегодня индекс РТС может вырасти на 0,5-1%. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США. Индекс доллара продолжает... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:53
Москва. 30 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:48
о конца года особых движений на рынке не ожидается, хотя отечественная валюта может заметно ослабнуть перед длинными выходными, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:45
В последний рабочий день года аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций. Индекс ММВБ может подняться в район 2220-2230 пунктов. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:35
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Мы ожидаем открытия рынка с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ (в диапазоне 2210-2215 пунктов). Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве значимых сопротивлений... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:17
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:00
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику (+0,53%). В конце года рост рынка прекратился, но в первом квартале 2017 года мы увидим более высокие цены на акции. Пока фондовые индексы находятся в "зоне быков", и оптимизм будет "подпитываться" благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и... читать дальше
.29 декабря 2016 года 19:18
Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, ММВБ превысил 2200п
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, индекс ММВБ превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной. читать дальше
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