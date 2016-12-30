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30 декабря 2016 года 09:00
В первом квартале 2017 года увидим более высокие цены на акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику (+0,53%). В конце года рост рынка прекратился, но в первом квартале 2017 года мы увидим более высокие цены на акции. Пока фондовые индексы находятся в "зоне быков", и оптимизм будет "подпитываться" благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и дивидендным фактором", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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30 декабря 2016 года 11:40
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью, "быки" не оставляют попыток разогреть котировки под занавес торгового года. читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:31
"Последний торговый день в уходящем году на рынке ставит перед спекулянтами, по большому счёту, один вопрос – будут ли сегодня "рисовать" цены закрытия, выдёргивая котировки ценных бумаг. Рынок "узкий". После обеда торговая активность станет ещё менее выраженной. Если у кого остро желание... читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:19
"На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелируют слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается "боковик" по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 рубля", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:18
Москва. 30 декабря. Рубль снизился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен; участники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами. читать дальше
.30 декабря 2016 года 10:02
"Нефтяные котировки продолжают "ползти" вверх, даже преодолев $57, что привносит позитив для российского фондового рынка и рубля. Сегодня индекс РТС может вырасти на 0,5-1%. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США. Индекс доллара продолжает... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:53
Москва. 30 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:48
о конца года особых движений на рынке не ожидается, хотя отечественная валюта может заметно ослабнуть перед длинными выходными, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:45
В последний рабочий день года аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций. Индекс ММВБ может подняться в район 2220-2230 пунктов. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:35
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Мы ожидаем открытия рынка с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ (в диапазоне 2210-2215 пунктов). Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве значимых сопротивлений... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:17
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:08
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы,... читать дальше
.29 декабря 2016 года 19:18
Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, ММВБ превысил 2200п
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, индекс ММВБ превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной. читать дальше
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