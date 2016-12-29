Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, ММВБ превысил 2200п

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, индекс ММВБ превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2206,33 пункта (+1,1%, минимум дня - 2169,51 пункта), индекс РТС - 1144,26 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 60,73 рубля (+0,39 рубля), хотя еще днем курс опускался до 60,11 рубля.

В лидерах роста выступили "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2% и +1,1% "префы"), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Россетей" (-1,4%).

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции велись Минобороны РФ при посредничестве Турции в течение двух месяцев.

В четверг просела фондовая Азия, минусует Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,02-0,4%), стабильна Америка (индекс S&P 500 просел на 0,04%) и подросла нефть после просадки на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

В США заявки на пособие по безработице на прошлой неделе снизились на 10 тыс., как и ожидалось.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $57,26 за баррель (+0,5%), цена WTI - $54,12 за баррель (+0,1%).

С нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, хотя ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на фоне сохраняющихся относительно высоких цен на нефть отечественные фондовые индексы финишировали на положительной территории. Рублевый индекс ММВБ превысил отметку 2200 пунктов на возросших объемах торгов.

Европа при этом на заключительном этапе торгов находится в "минусе", доллар отскочил вверх из области 60 руб./$1, подтвердив сомнения в том, что валюте удастся преодолеть этот критический рубеж до конца года.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, обороты торгов в четверг немного подросли с началом работы зарубежных площадок после рождественских праздников, и инвесторы снова сфокусировались на сырьевом рынке. Баррель Brent дорожает, несмотря на то, что предварительные данные по запасам нефти в США от API отразили их увеличение на 4,2 млн баррелей. Все ждут реализации достигнутого соглашения по сокращению добычи странами ОПЕК+ уже в январе. Первые результаты можно будет увидеть на встрече по обсуждению реализации квот 21-22 января.

Значительного укрепления рубля в ближайшее время не ожидается, скорее курс стабилизируется в диапазоне 60-63 руб./$1.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов, ослабление позиций доллара и общий фон в целом на стороне нефти, что дает основание рассчитывать на сохранение текущих отметок. Однако год все же будет закрываться фактически на данных от Минэнерго США, при этом торги уже "тонкие", то есть "разбег" по цифрам на закрытии может быть заметным.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российская статистика дает надежды, что четвертый квартал экономика РФ закроет ростом - индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ вырос в декабре до максимума за 69 месяцев - 53,7 пункта по сравнению с 53,6 пункта в ноябре.

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+0,9%) сообщил о планах получить прибыль по МСФО в 2016 году на уровне 200-230 млн рублей против убытка в размере 2,38 млрд рублей годом ранее. Индекс РТС (+51%) завершает год на четвертой строчке самых растущих индексов, уступив лишь бразильскому IBOVESPA (+63%), казахстанскому (почти 60%), а также перуанскому фондовому индексу S&P/BVLPeruGeneralTRPEN (+59%).

Последним поводом для волатильности нефти в текущем году станет отчет американского Минэнерго. Если статистика API будет подтверждена официальными данными Минэнерго, то можно ожидать легкой распродажи нефтяных контрактов.

Старший аналитик банка "Образование" Виталий Манжос отметил среди значимых внешнеполитических событий четверга сообщение по поводу скорого вступления в действие соглашения о перемирии в Сирии. Кроме того, было заявлено о возможном начале мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Однако полноценная реакция российского рынка на вероятное смягчение геополитических рисков, скорее всего, проявится уже в следующем году.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, очередной год на российском фондовом рынке подходит к своему логическому завершению, сделки с акциями на бирже в четверг будут исполнены уже в следующем году.

Откат индекса ММВБ на прошлой неделе к 2160 пунктам еще нельзя считать полноценной коррекцией. Перегретость с российского рынка была снята, но для возобновления роста необходимы новые импульсы. Ближайшее, на чем акцентируют внимание инвесторы применительно к России, это смена администрации США и связанные с этим ожидания смягчения либо отмены антироссийских санкций. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января - под эту дату возможно возобновление игры от покупок в начале года.

Пока же тема санкций продолжает нагнетаться - СМИ сообщают о готовности США ввести в отношении РФ новые ограничении. Однако не стоит их переоценивать - вряд ли они смогут изменить отношение портфельных инвесторов к российским активам в свете грядущей смены американской администрации.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+11,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,3%).

Просели бумаги АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-12,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-11,8% и -15,5% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,111 млрд рублей (из них 8,429 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).