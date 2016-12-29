Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают вслед за UST и нефтью

Москва. 29 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавное повышение на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) и высоких нефтяных цен. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов к уровню закрытия среды, составив 120,5% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 28 декабря на 6 базисных пунктов, составив 100,78% от номинала. Доходность при этом снизилась на 2 базисных пункта - до 1,64% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился по сравнению с 28 декабря всего на 1 пункт и составил 79 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 24 базисных пункта - до 111,13% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,105% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 29 базисных пунктов - до 108,04% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,06% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 22 пункта, до 102,63% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,41% годовых), с погашением в 2023 году - на 14 пунктов, до 105,72% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта - до 3,9% годовых).

"На рынке российских валютных гособлигаций сегодня ничего особенного не происходило. Активность торгов была крайне низкой. Основные заявки поступали от частных клиентов, в то время как институциональные игроки практически не проводили операций. При этом котировки большинства выпусков отечественных евробондов слегка подросли благодаря высокой нефти и наметившейся стабилизации на рынке базовых активов - US Treasuries. Но этот рост символический, так как произошло заметное расширение спредов между котировками на покупку и продажу, что сделало рынок малоликвидным. Продавцы ставят очень высокие офера, что говорит о нежелании продавать, поэтому покупателям приходится соглашаться на заявки продавцов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг, в США котировки снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов и на фоне очень низкой активности торгов. Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 МСК увеличилась на 0,28% - до $56,38 за баррель. В то же время котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,24% - до $53,93 за баррель. По данным API, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей, а резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидают снижения запасов на 1,4 млн баррелей. Респонденты S&P Global прогнозируют сокращение на 1,5 млн баррелей.