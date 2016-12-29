На новогодние каникулы рубль уйдет необычайно сильным - Локо-Банк

"Рубль упорно двигается в 60 руб. за доллар на фоне дорожающей нефти, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Стоимость Brent уже превысила $56 за баррель, и рублю, в целом, ничего не мешает вырасти до 58 по отношению к американской валюте. Но времени для такого рывка, скорее всего, не хватит. Тем не менее, уже ясно, что на новогодние каникулы рубль уйдет необычайно сильным, хотя завтра, в последний день торгов в этом году, ожидается или небольшое ослабление, или лишь минимальное укрепление даже при дорожающей нефти. Многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за слишком высокого риска, поэтому в пятницу рубль вряд ли будет сильно расти. Сейчас более вероятным кажется завершение года в районе около 60 руб. за доллар".