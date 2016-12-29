Есть вероятность падения курса рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии четверга, 29 декабря, российские индексы акций торгуются разнонаправленно, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс РТС поднялся на 0,1% вслед за российской валютой, которая вплотную приблизилась к максимальным значениям текущего года и выросла относительно доллара на 16 копеек до 60,18 руб./долл. В то же время, индекс ММВБ снижается на 0,3% до 2175,9 пункта вслед за акциями Сбербанка и Роснефти, котировки которых с начала года выросли в среднем на 60%. Дело в том, что инвесторы сокращают позиции в акциях российских эмитентов перед длительными выходными. В свою очередь, европейские индексы акций снижаются вслед за индексом S&P 500, который вчера опустился на 0,8%. В конце торгового дня в США будет опубликована официальная статистика по изменению запасов сырой нефти от Минэнерго. Если прирост превысит прогнозы рынка, то есть вероятность падения курса рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов".