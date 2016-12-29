Рубль укрепляется к доллару, но снижается к евро в четверг днем на фоне стабильной нефти

Москва. 29 декабря. Доллар США слегка снижаются к рублю, а евро подрастает на торгах "Московской биржи" днем в четверг на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 60,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,95 руб./EUR1, подорожав на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3,5 копейки, до 61,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ в очередной раз понизил официальный курс доллара на пятницу на 39,39 копейки, до 60,2730 руб./$1, и снизил курс евро на 46,65 копейки, до 63,0214 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару США и евро в первой половине дня 29 декабря связаны с относительно стабильной ситуацией на нефтяных площадках, где мировые цены на нефть находятся вблизи максимальных отметок за полтора года. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросли по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,23%, составив $56,35 за баррель.

С нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

"Вчера курс доллара против евро показал резкое укрепление, которое было отыграно обратно уже сегодня к утру. Подобные резкие движения возможны в периоды небольших оборотов на рынке, например, в период между праздниками. На следующей неделе у доллара могут появиться более фундаментальные причины для дальнейшего укрепления, в частности, будут опубликованы данные по американскому рынку труда. Рубль сегодня вплотную приблизился к отметке 60 руб./$1. Не исключено, что в начале января мы можем увидеть укрепление нацвалюты и ниже данного уровня", - считает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

В свою очередь аналитик компании "Финам" Богдан Зварич полагает, что "сохранение нефтью марки Brent позиций выше $56 за баррель будет способствовать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар попытается сегодня закрепиться под отметкой 60,5 руб./$1, которая до вчерашнего дня выступала годовым минимумом и локальной поддержкой. При этом в случае возобновления роста цен на нефть уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 руб./$1".

"Курс рубля продолжает медленно, но уверенно укрепляться. Источником силы российской валюты на текущий момент выступает благоприятная конъюнктура на рынке нефти. Вчера глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал ситуацию на валютном рынке, в частности, министр завил, что сильное укрепление национальной валюты нежелательно, так как российский бизнес уже адаптировался к курсу в районе 60 руб./$1. Из мер, которые помогут в борьбе с сильным рублем, рассматривается предложенная Минфином бюджетная политика. Кроме того, предпосылок для существенных колебаний курса рубля в 2017 году Минфин не видит", - отмечает ведущий аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова.

"Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС, но серьезных колебаний нашей валюты не ожидаем, поскольку мы в сегодняшних прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС. Действительно, есть прогнозы, что пару раз будут приниматься решения о повышении ставки, но я не вижу серьезных последствий для курса рубля. Платежный баланс у нас сильный, в последующие годы сокращаем бюджетный дисбаланс, поэтому каких-то серьезных последствий для курсовых соотношений нет", - прокомментировал А.Силуанов.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) после локального роста накануне в четверг снизились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,37% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 10,40% годовых. В свою очередь ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) продолжили снижаться: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 10,44% годовых, на срок 3 месяца - также на 5 б.п. (до 10,50% годовых), на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 10,49% годовых.