Нефть «топчется» чуть выше $56 за барель Brent в ожидании данных от Минэнерго США - "Нордеа Банк"

"Нефть «топчется» чуть выше $56/Brent в ожидании данных от Минэнерго США. Новостной фон смешанный: Bloomberg опрос отражает ожидания по снижению запасов на 1.5 mn bbl, при этом API, напротив прогнозирует рост на 4.2 mn bbl. Данные о сроках первого совещания по контролю за сделкой ОПЕК+ изменены, заседание состоится 21-22 января. Ослабление позиций доллара и общий фон в целом на стороне нефти, что дает основание рассчитывать на сохранение текущих отметок. Однако год все же будет закрываться фактически на данных от Минэнерго США при этом торги уже «тонкие», т.е. разбег по цифрам на закрытии может быть заметным, но в любом случае $56 пока осевая точка", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Давыдов Денис.