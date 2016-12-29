Рынок акций РФ утром просел к 2170п по ММВБ вслед за миром, лидируют Сбербанк и Россети

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел к 2170 пунктам по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок, где наметилась фиксация прибыли игроками; лидируют в откате бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и "Россетей".

К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 2175,18 пункта (-0,4%, минимум дня - 2169,51 пункта), индекс РТС - 1136,61 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 60,29 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Россетей" (-2,5%), Сбербанка (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%).

Подросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "префы" "Россетей" (+1,7%).

Индексы в США в среду снизились на 0,6-0,9% на фоне подешевевших акций компаний строительного и сырьевого секторов на данных о снижении числа незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце (показатель снизился на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%).

Вслед за Америкой снизилась в четверг фондовая Азия, проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,2-0,4%), но стабилизировалась нефть после просадки на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:15 МСК в четверг составила $57,12 за баррель (+0,3%), цена WTI - $53,97 за баррель (-0,2%).

Между тем с нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

По оценке старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, ближайшими значимыми поддержками для индекса ММВБ выступают уровни 2170 и 2160 пунктов, а в качестве сопротивлений - отметки 2190 и 2200 пунктов. Умеренно негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций.

Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефти и мировых площадок, влияние на которые может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов полагает, что новости с нефтяного рынка и публикуемые вечером данные Минэнерго США по запасам и производству нефти в стране могут стать сильным драйвером для рыночных движений. В то же время, готовящееся объявление США о новых санкциях в отношении России вряд ли скажется на настроениях инвесторов.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает, что после коррекционного снижения рынок днем вновь перейдет к боковой динамике. Инвесторы особо не реагируют на возможное введение новых санкций США против РФ. Нефть может просесть на фоне роста запасов в США по причине теплой погоды, что снизит потребление топлива.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, многие трейдеры уже закрыли свои торговые позиции перед праздниками, поэтому оборот торгов относительно небольшой.

В этих условиях российский рынок будет находиться вблизи уровней, достигнутых ранее, индекс РТС будет колебаться возле отметки 1140 пунктов. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF), "ФСК ЕЭС" и ВТБ, цены которых пробивают локальные максимумы. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям металлургов ("Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK), "Северсталь" (MOEX: CHMF)), так как в условиях сильного укрепления рубля их бизнес становится менее прибыльным.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,4%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,9% и -3,2% "префы"), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,5%).

Выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+1,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:15 МСК составил 4,493 млрд рублей (из них 1,696 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).