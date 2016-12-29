В паре евро/доллар "запахло" паритетом - ВТБ 24

"Итак, рубль как никогда близок к тому, чтобы выполнить наш давний прогноз о достижении отметки 60 по паре доллар-рубль до конца года. В среду доллар-рубль опускался до отметки 60.25. Естественно, это произошло благодаря росту нефти, которая поднималась до 56.50 долл. за баррель. “Дожать” еще 30 копеек до конца года у рубля есть все шансы даже если нефть будет теперь просто стоять на месте, поскольку нефть в рублях в моменте торгуется достаточно высоко, на уровне 3400. А вот на евро-долларе рост все никак не наладится. С утра была попытка пары подняться, показали отметку 1.0480, а потом днем сбросили на фигуру вниз, до 1.0380. Впрочем, тут ничего удивительного, учитывая, что в среду Казначейством США размещалось 5-летних нот на 34 млрд. долл. плюс 2-летних нот с плавающей ставкой на 13 млрд. долл. В очередной раз пару просто не пустили к 1.05 именно потому, что тогда прорыв двухлетнего диапазона 1.05-1.15 после возврата в диапазон становится ложным и картина становится бычьей, падение доллара просто подпортило бы последние аукционы года. Ну а раз вверх идти еще все-таки не дали, делать нечего, сколько можно стоять на месте, пришлось идти вниз, еще раз чистить низы, и собирать стопы, ведь ниже 1.04 евро-доллар не был с 21 декабря, неделю. Какое-то количество стопов накопилось за это время, и их сняли. После того, как евро-доллар вышел из недельного диапазона 1.04-1.05 вниз, картина на евро-долларе стала медвежьей. Пара уже снова близка к многолетнему минимуму, показанному 20 декабря на отметке 1.0352, вроде бы снова “запахло” паритетом. Однако мы полагаем, что сегодняшнее падение достаточно безобидно, как только размещения закончатся, (или даже не дожидаясь последнего, еще в четверг аукцион по 7-летним нотам на 28 млрд долл.), доллар пойдет падать. Разворот вверх может произойти стремительно, без каких-либо информационных поводов", - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.