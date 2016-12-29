Смены тренда на валютном рынке пока не ожидаем - "Нордеа Банк"

"Вчера курс доллара против евро показал резкое укрепление, которое было отыграно обратно уже сегодня к утру. Мы полагаем, что подобные движения возможны в периоды небольших оборотов на рынке, например, в период между праздниками. Мы полагаем, что на следующей неделе у доллара могут появиться более фундаментальные причины для дальнейшего укрепления (данные по рынку труда США). Рубль вплотную приблизился к отметке в 60 по рубль/доллар. Мы не исключаем, что в начале января мы можем увидеть укрепление и ниже данного уровня. В целом наши прогнозы на эту неделю исполнились, смены тренда на валютном рынке мы пока не ожидаем", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.