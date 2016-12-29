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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов - TeleTrade
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29 декабря 2016 года 11:35

Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов - TeleTrade

"Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. Попытаемся коротко систематизировать их. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего, результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 году в объёме около 1,8 млн барр. в сутки (учитывая имеющийся сейчас избыток предложения примерно 1,2 млн барр.). Кроме того, прогнозируется увеличение мировой потребности в основном в Азии, особенно в Китае и Индии. Повышение спроса прогнозируется на 0,8 млн барр./сутки. Это дало бы увеличение цен намного более 60 долларов за баррель с нынешних 57 долларов, даже если соглашение о сокращении добычи будет соблюдаться не полностью. Но есть и противоположные факторы. Основной потребитель нефти – США. Но Дональд Трамп хочет существенно уменьшить ввоз углеводородов и стимулировать внутреннюю добычу нефти, прежде всего сланцевой. За последние месяцы даже при увеличении цены выше 50 долларов производство в стране уже возросло с 8,5 млн до 8,8 млн баррелей/сутки. Год назад оно было 9,2 млн барр., то есть может повысится как минимум до этих рубежей. Учитываем и то, что потенциал отрасли сейчас выше, чем в 2014 году, когда началось падение цен и производства. Число работающих буровых в США – 653 ед., что в разы меньше пика 2014 года – 1600 установок. Снижение средней себестоимости позволит нарастить производство на законсервированных месторождениях и более 9,2 млн при наличии спроса. США увеличат и экспорт сырой нефти, запрет на который был снят в 2016 году. Кроме того, помимо товарной конъюнктуры, на данном рынке едва ли не более важен финансовый, спекулятивный фактор. Взлёту цен станет противодействовать обещанное ФРС трёхразовое увеличение процентной ставки в США. Подорожание кредитования и инвестиций уменьшит склонность инвесторов к спекулятивным покупкам рисковых активов, к которым принадлежит и "чёрное золото", - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Происходящее сейчас и в дальнейшем усиление курса доллара в мире также ограничивают всплеск котировок нефти. В связи с этим можно предположить, что указанные факторы будут иметь уравновешивающий общий эффект, хотя и могут увеличить цены до 60-62 долларов, но дадут в 2017 году средние цены в районе 55-60 долларов".

Опубликовано: /ГК TeleTrade (TeleTrade)/
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