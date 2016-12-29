Фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары EUR/USD - LiteForex

«Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, достиг в среду максимума с 2002 года, но затем снизился на 0,2% после выхода разочаровывающих данных по продажам жилья в США. Масштабное укрепление доллара США в последнее время во многом обусловлено ожиданиями относительно перспектив новой эконмической политики президента США Дональда Трампа и планами ФРС по повышению процентной ставки. Однако, рост доллара может быть подвержен риску коррекции, если администрация Трампа не сумеет выполнить предвыборные обещания. С открытия сегодняшнего дня доллар снижается на валютном рынке, в том числе и против евро. Тем не менее, при открытии торговых позиций необходимо учитывать, что сейчас, в связи с предстоящими новогодними праздниками, рынок тонкий. Объемы торгов низкие, поэтому возможны разнонаправленные ценовые колебания без видимых на то причин.

С технической же точки зрения пара EUR/USD «уперлась» на 1-часовом графике в сильный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя и верхняя линия нисходящего канала). Технические индикаторы на 1-часовом графике начинают разворачиваться на короткие позиции. На дневном же графике пара EUR/USD остается в рамках нисходящего канала с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0300. Фундаментальный фон также создает предпосылки для дальнейшего снижения пары EUR/USD» , - отмечает аналитик «LiteForex» Артём Шашков.