Рубль, по-видимому, закончит год с почти 20% укреплением - Grand Capital

"Рубль, по-видимому, закончит год с почти 20% укреплением по сравнению с показателями на начало 2016 года. Жесткая политика ЦБ РФ, создание условий для кэрри-трейд, а также упорное стремление "выкинуть" с внутреннего валютного рынка спекулянтов и снизить инфляционное давление сделали свое дело — рубль оказался среди лидеров роста по итогам года. Дальнейшее продвижение вверх котировок нефти будет усиливать его позиции", - полагает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.