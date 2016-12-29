В первой половине сессии пара доллар/рубль будет торговаться вблизи нижней границы диапазона 60–61 - TeleTrade

"Рубль получил поддержку как от внешних, так и внутренних факторов. Налоговые выплаты на фоне роста нефтяных фьючерсов придали позитивный импульс национальной валюте под конец года. Внимание рынка приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января 2017 года. Мартовский фьючерс североморской смеси Brent плавно, но неуклонно приближается к целевой отметке $58 за баррель. Если нефть закончит год на достигнутых максимумах, то начало следующего года обещает новые рекорды. Уровень в $60 может быть достигнут достаточно быстро. Ключевое условие такого развития событий – соблюдение достигнутых в Вене договоренностей. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи нижней границы сложившегося диапазона 60,00–61,00", - отмечает аналитик TeleTrade Александр Егоров.