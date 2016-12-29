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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций может начать день в "минусе" - "Открытие Брокер"
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29 декабря 2016 года 09:55
Рынок акций может начать день в "минусе" - "Открытие Брокер"
"Российский рынок акций может начать день в "минусе", а рубль — с ослабления. Если идея коррекции на перегретом рынке нефти "завладеет умами", то на "тонком" рынке давление "медведей" будет весьма ощутимым", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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29 декабря 2016 года 19:18
Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, ММВБ превысил 2200п
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровням недельной давности на новостях о перемирии в Сирии, индекс ММВБ превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной. читать дальше
.29 декабря 2016 года 18:51
Москва. 29 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавное повышение на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) и высоких нефтяных цен. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.29 декабря 2016 года 17:59
"Рубль упорно двигается в 60 руб. за доллар на фоне дорожающей нефти, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Стоимость Brent уже превысила $56 за баррель, и рублю, в целом, ничего не мешает вырасти до 58 по отношению к американской валюте. Но времени для такого... читать дальше
.29 декабря 2016 года 16:56
В четверг после обеда котировки ключевых отечественных фондовых индексов демонстрируют разнонаправленную динамику: ММВБ теряет 0,25%, отступая до 2178 пунктов, а РТС прибавляет менее 0,1%, торгуясь выше 1139 пунктов, констатирует аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматулин. Влияние внешнего фона на... читать дальше
.29 декабря 2016 года 16:29
Есть вероятность падения курса рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии четверга, 29 декабря, российские индексы акций торгуются разнонаправленно, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс РТС поднялся на 0,1% вслед за российской валютой, которая вплотную... читать дальше
.29 декабря 2016 года 15:31
Москва. 29 декабря. Доллар США слегка снижаются к рублю, а евро подрастает на торгах "Московской биржи" днем в четверг на фоне стабильной нефти. читать дальше
.29 декабря 2016 года 14:55
Для российского фондового рынка 2017 год может стать таким же успешным, как и предыдущие два года - "Открытие Брокер"
Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил стратегию на 2017 год. По мнению аналитиков, ожидаемое усиление долларовой инфляции и рост ставок ФРС поддержат спрос на проинфляционные активы. Большинство рисков реализовалось в предыдущие годы, и сейчас можно говорить о долгосрочной восходящей... читать дальше
.29 декабря 2016 года 13:18
Фондовые индексы США завершили сессию в среду в минусе (S&P500: -0,84%) на фоне падения всех секторов при объеме торгов ниже среднего уровня, отмечает начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс" Игорь Клюшнев. Снижение в лидерах недавнего ралли - технологических и банковских акциях... читать дальше
.29 декабря 2016 года 12:46
"Итак, рубль как никогда близок к тому, чтобы выполнить наш давний прогноз о достижении отметки 60 по паре доллар-рубль до конца года. В среду доллар-рубль опускался до отметки 60.25. Естественно, это произошло благодаря росту нефти, которая поднималась до 56.50 долл. за баррель. “Дожать” еще 30... читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:50
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел к 2170 пунктам по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок, где наметилась фиксация прибыли игроками; лидируют в откате бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и "Россетей". читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:49
"Вчера курс доллара против евро показал резкое укрепление, которое было отыграно обратно уже сегодня к утру. Мы полагаем, что подобные движения возможны в периоды небольших оборотов на рынке, например, в период между праздниками. Мы полагаем, что на следующей неделе у доллара могут появиться более... читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:35
"Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. Попытаемся коротко систематизировать их. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего, результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 году в объёме около 1,8 млн барр. в... читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:17
«Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, достиг в среду максимума с 2002 года, но затем снизился на 0,2% после выхода разочаровывающих данных по продажам жилья в США. Масштабное укрепление доллара США в последнее время во многом обусловлено... читать дальше
.29 декабря 2016 года 10:44
"Рубль, по-видимому, закончит год с почти 20% укреплением по сравнению с показателями на начало 2016 года. Жесткая политика ЦБ РФ, создание условий для кэрри-трейд, а также упорное стремление "выкинуть" с внутреннего валютного рынка спекулянтов и снизить инфляционное давление сделали свое дело —... читать дальше
.29 декабря 2016 года 10:32
В случае возобновления роста цен на нефть уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 рублей - ИК "ФИНАМ"
"Сохранение позиций нефтью марки Brent выше 56 долларов будет способствовать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, после установления вчера нового годового минимума чуть выше 60,2 рубля, попытается закрепиться под отметкой 60,5 рублей, которая до вчерашнего дня... читать дальше
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