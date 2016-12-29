Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вновь побил рекорд и составил 53,7 пункта - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2016 года достиг 69-месячного максимума и составил 53,7 пункта против 53,6 пункта в ноябре, что стало рекордом за последние 68 месяцев, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Рост объемов производства в российских обрабатывающих отраслях в декабре был существенным. Несмотря на незначительное снижение после 68-месячного максимума в ноябре, темпы роста производства в декабре остались выше исторического среднего уровня, при этом максимальное увеличение объемов производства наблюдался в группе производителей инвестиционных товаров.

Новые заказы в обрабатывающих отраслях РФ в декабре также выросли. "Темпы роста замедлились после ноябрьского многолетнего максимума, однако остались одними из максимальных с начала 2013 года", - отмечается в исследовании.

Рост новых заказов вновь был ограничен только ростом спроса на внутреннем рынке, поскольку компании сообщали о падении экспортных заказов. Однако темпы сокращения экспортных заказов были минимальными за 40 месяцев и в целом незначительными.

Увеличение роста новых заказов послужило основной причиной роста занятости в декабре. При этом рост рабочих мест был максимальным более чем за пять с половиной лет.

Показатель незавершенных заказов был близок к отметке стабилизации.

Результаты декабрьского исследования указали на очередное увеличение закупочной активности в обрабатывающих отраслях России. На фоне устойчивого роста объемов производства темпы роста закупок сырья и материалов остались на ноябрьском максимальном за 68 месяцев уровне.

Тем временем, российские производители в декабре вновь сообщили о сокращении как сырьевых запасов, так и запасов готовой продукции, но более низкими темпами, чем в ноябре.

Увеличение цен на металлы привело к существенному повышению средних затрат в российских обрабатывающих отраслях. Как следствие, компании повысили цены на свою продукцию. Рост инфляции отпускных цен был максимальным за шесть месяцев.

Средние сроки поставок сырья и материалов вновь удлинились в декабре. Участники исследования сообщали о задержках с поставками из-за рубежа.