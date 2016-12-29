Утренние прогнозы: агрессивных распродаж не будет

В четверг аналитики предполагают отрицательное открытие российского рынка акций. Агрессивных распродаж не будет, в целом индексы будут совершать колебания у текущих уровней.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия рынка с понижением порядка 0,2-0,3% по индексу ММВБ вблизи отметки 2180 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2170, 2160 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Умеренно негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при невысокой предновогодней активности инвесторов".

"КИТ Финанс Брокер" (Анна Устинова): "На утро четверга на глобальном рынке складывается смешанный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, на отрицательной территории".

Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать день в "минусе".