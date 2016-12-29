На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 29 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду на фоне снижения котировок акций компаний строительного и сырьевого секторов. Основные индексы США в среду опустились на 0,6-0,9% на слабых статданных по американскому рынку жилья. Число незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце снизилось на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%. При этом объемы торгов на последней неделе года традиционно низкие в отсутствие важных новостей и событий, таких как публикации корпоративных отчетностей или заседания центробанков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг вслед за снижением индексов США накануне. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,28%. Негативным фактором для японского рынка акций стало укрепление курса иены к доллару, продолжающееся вторую сессию. К 8:42 МСК в четверг иена выросла на 0,4%, до 116,75 за $1, в среду японская нацвалюта поднялась на 0,15%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - поднялся на аналогичную величину. Австралийский S&P/ASX 200 в ходе сессии растет на 0,25%, южнокорейский Kospi - на 0,1%.

В свою очередь нефть дешевеет в четверг, опускаясь с максимальных отметок за полтора года на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК подешевели на 0,07% - до $56,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,46% - до $53,81 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 24,441 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,775 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 декабря снизился всего на 0,01% и составил 104,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 485,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Россельхозбанк-20" (+0,37%), "РЖД БО-03" (+0,2%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-0,49%), "ГТЛК-01" (-0,28%) и "РЖД-23" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") завершило размещение биржевых облигаций серии П01-БО-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов по итогам маркетинга была установлена в размере 13,25% годовых. По 3-летним бумагам, размещенным в рамках программы объемом до 25 млрд рублей, предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) завершило размещение первого выпуска однотраншевых ипотечных облигаций объемом 2,109 млрд рублей. Дебютные однотраншевые бонды выпущены под залог ипотечного портфеля Банка жилищного финансирования (БЖФ). Сбор заявок на бонды прошел 27 декабря. Цена размещения была установлена в размере 107,67% от номинала. По выпуску установлен переменный купон, он определяется как процентные поступления по пулу за вычетом расходов по сделке. В случае наступления дефолта по закладным АИЖК их выкупит по номинальной стоимости. Срок погашения - 28 декабря 2039 года.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) установило ставку 12-го купона облигаций серий А28 и А29 в размере 9,5% годовых (23,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Облигации АИЖК серии А29 были размещены в апреле 2014 года, серии А28 - в мае 2014 года. Объем выпуска А28 составил 4 млрд рублей, А29 - 5 млрд рублей. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего, 11-го купона, бондов обеих серий составляет 9,5% годовых.

Бинбанк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 12% годовых (59,51 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. С декабря 2014 года по октябрь 2015 года банк провел доразмещение серии БО-03 на общую сумму 16 млрд рублей. Таким образом объем выпуска в обращении составляет 18 млрд рублей. Как сообщалось, в ноябре Бинбанк и МДМ банк (MOEX: MDMB) завершили объединение. Объединение произошло на базе МДМ банка, кредитная организация продолжит работать под названием Бинбанк.

"Транснефть" (MOEX: TRNF) установила ставку 4-5-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 8% годовых (39,89 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск сроком обращения 10 лет в объеме 10 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. По займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 16 января 2017 года.

ООО "Регион-инвест" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-01 и ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 12,5% годовых. Бумаги серии БО-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 12,95% годовых. По бондам 27 января предстоит оферта. Компания в январе 2016 года разместила бонды БО-02 на 10 млрд рублей. Ставка текущего купона составляет 13% годовых. По бумагам 20 января предстоит оферта.

Банк "Глобэкс" (дочерний банк Внешэкономбанка) в рамках оферты приобрел 4 млн 171,635 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 83,4% выпуска. Банк разместил биржевые облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в декабре 2013 года. Облигации имеют полугодовые купоны. В октябре "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решения о выпуске данных облигаций - банк увеличил срок обращения бондов на 5 лет. Бумаги будут погашаться 25 декабря 2021 года.

ЗАО "Управление отходами-НН" (Нижний Новгород) приобрело в рамках оферты 15 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Компания 27 июня 2012 года разместила дебютные облигации на 1 млрд рублей. В июле этого года эмитент доразместил выпуск на 150 млн рублей. Бонды имеют 18 купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составляет 1,5 года, 2-18-го купонных периодов - полгода. Ставка 1-го купона установлена равной 11% годовых. Ставки остальных купонов равны сумме инфляции и премии в размере 3% годовых. Выпуск погашается 15 июня 2022 года.

"Ипотечный агент Возрождение 2" ("ИАВ 2", SPV-компания банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ)) 28 декабря досрочно погасил облигации классов "А" и "Б". Погашение облигаций прошло по остаточной стоимости бумаг. Текущий номинал бондов класса "А" составляет 224,49 рубля, класса "Б" - 1 тыс. рублей. Эмитент завершил размещение ипотечных облигаций классов "А" и "Б" в апреле 2013 года. Размещение 2,96 млн облигаций класса "А" проходило по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Бонды класса "Б" объемом 1,04 млрд рублей размещались по закрытой подписке в пользу банка "Возрождение". Облигации обоих классов должны были погашаться 25 августа 2045 года.

Владельцы облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились на реструктуризацию долга. Данное предложение владельцы облигаций рассмотрели на собрании 27 декабря 2016 года. Кроме того, на собрании владельцы бумаг ДВМП избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс". Свое предложение по реструктуризации долга, согласно которому выплата 3-го купона переносится на 27 апреля 2017 года в размере 80,23 рубля на 1 облигацию ДВМП, раскрыла в середине декабря. При этом предполагается, что первоначальное обязательство по выплате 3-го купона, не исполненное 27 октября 2016 года, полностью прекращается.