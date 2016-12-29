Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду на фоне снижения котировок акций компаний строительного и сырьевого секторов.

"Каждый день инвесторы надеются, что Dow Jones все же преодолеет отметку в 20 тыс. пунктов, но пока это желание так и не сбылось", - говорит старший рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.

При этом объемы торгов на последней неделе года традиционно низкие в отсутствие важных новостей и событий, таких как публикации корпоративных отчетностей или заседания центробанков.

Акции компаний в сфере недвижимости, входящие в расчет индекса S&P 500, подешевели в среду на 0,9% на данных о снижении числа незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%.

Горнодобывающие и энергетические компании потеряли в среднем также 0,9% капитализации.

Цена бумаг производителя микрочипов Nvidia Corp., капитализация которого в текущем году взлетела на 250%, упала в среду на 6,9%.

Цена бумаг Delta Air Lines, второй по количеству перевозимых пассажиров авиакомпании мира, снизилась на 1,7%. В среду компания официально сообщила об отмене заказа на поставку 18 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-8 Dreamliner на сумму свыше $4 млрд.

Акции Boeing подешевели на 0,9%.

Котировки акций фармкомпании Anthera Pharmaceuticals рухнули на 63% на сообщениях о неудовлетворительных результатах тестирования препарата Sollpura, улучшающего пищеварение у больных муковисцидозом.

Тем временем бумаги другого производителя лекарственных препаратов, Galena Biopharma, подскочили на 21%. Компания перешла к третьей стадии тестирования лекарства от тромбоцитоза.

Индекс Dow Jones Industrial Average 28 декабря уменьшился на 111,36 пункта (0,56%) и составил 19833,68 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 18,96 пункта (0,84%) - до 2249,92 пункта.

Nasdaq Composite потерял 48,89 пункта (0,89%) и составил 5438,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг вслед за снижением индексов США накануне, при этом темпы падения фондового рынка Японии могут стать максимальными за месяц.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов снизился на 0,1%. Накануне индикатор прервал серию из шести суточных спадов подряд.

"Азиатские индексы реагируют на спад на фондовом рынке США, но объемы торгов столь малы, что угадать направление будет сложно", - говорит трейдер CMC Markets Алекс Фербер.

Основные индексы США в среду опустились на 0,6-0,9% на слабых статданных по американскому рынку жилья. Как сообщалось, число незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце снизилось на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, более широкий Topix уменьшился на 1,2%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало укрепление курса иены к доллару, продолжающееся вторую сессию. К 8:42 МСК в четверг иена выросла на 0,4%, до 116,75 за $1, в среду японская нацвалюта поднялась на 0,15%.

Укрепление нацвалюты снижает прибыль японских экспортеров. Котировки акций Toyota Motor Corp. понизились на 1,4%, Mazda - на 2,6%, Nissan - на 1,3%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - поднялся на аналогичную величину.

Рост акций крупных госкомпаний Китая компенсирует падение котировок нефтедобывающих фирм.

Ценные бумаги Citic Heavy Industries подскочили в четверг на максимально допустимые 10%, акции China Gezhouba Group и China Railway Construction Group подорожали более чем на 2%.

Тем временем бумаги China Petroleum & Chemical Corp. подешевели на 1,6%, PetroChina - на 0,6%. Нефть марки Brent снижается в цене на 0,2%, WTI - на 0,6% на данных Американского института нефти о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей.

Австралийский S&P/ASX 200 в ходе сессии растет на 0,25%, южнокорейский Kospi - на 0,1%.

Нефть дешевеет в четверг, опускаясь с максимальных отметок за полтора года на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК подешевели на $0,04 (0,07%) - до $56,18 за баррель. На завершение торгов в среду контракт подорожал на 0,2%, до $56,22 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,30 (0,55%) - до $53,76 за баррель. Накануне фьючерс вырос в цене на 0,3%, до $54,06 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Между тем с нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года.

Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.