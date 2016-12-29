Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на существенный прирост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при невысокой предновогодней активности инвесторов, - указывает начальник анаилтического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. При этом новости с нефтяного рынка и публикуемые сегодня данные по запасам и производству нефти в США могут стать сильным драйвером для рыночных движений. В то же время готовящееся объявление США о новых санкциях в отношении России вряд ли скажется на настроениях инвесторов".