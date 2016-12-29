Brent рискует вернуться под $56 - eToro

Нефть сорта Brent растет вторую неделю кряду, вернувшись к максимумам, достигнутым 12 декабря, когда производители в формате ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении добычи. Собственно, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, предвкушение восстановления баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей и служит главным драйвером удорожания актива.

Оптимизм нефтяных "быков" подкрепили заявления Минэнерго Венесуэлы, которая подтвердила план сокращения производства на 95 тыс. барр./сутки и заявила, что ожидает роста цен на 10-15 долларов при соблюдении всех договоренностей и квот. Надежду на то, что на сей раз ОПЕК не станет "жульничать", вселяет и решение о создании специального комитета по мониторингу сокращения добычи.

"Впрочем, мы по-прежнему несколько скептично настроены в отношении этой инициативы. Во-первых, даже наличие комитета не гарантирует прозрачной и добросовестной отчетности стран, а во-вторых, соглашение будет действовать всего полгода. За этот период вряд ли удастся разрешить накопившиеся проблемы рынка. Причем по истечении срока действия сделки страны с новыми силами начнут наращивать добычу, что ударит по ценам. Впрочем, к этому времени существенно надавить на котировки могут американские сланцевики, которые активно расконсервировали скважины еще на ожиданиях сокращения производства картелем. В краткосрочной перспективе динамика Brent будет зависеть от свежей статистики от Минэнерго. Если релиз отразит увеличение объемов запасов и добычи, игроки примутся фиксировать прибыль и вернут баррель под отметку 56 с целью на 55 долларов", - считает специалист eToro.