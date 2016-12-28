Рынок акций РФ в среду просел к 2180п по ММВБ из-за укрепления рубля на дорожающей нефти

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике фишек и индексов на фоне роста нефти, укрепления рубля и снижения Америки.

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 2182,98 пункта (-0,3%, максимум дня - 2201,21 пункта), индекс РТС вырос до 1138,31 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.

Доллар подешевел до 60,4 рубля (-0,28 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8% и +3,2% "префы"), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%).

В среду подросла Европа (S&P 350, FTSE растут на 0,2-5,4%) и нефть, однако наметилась нисходящая коррекция в США (индекс S&P 500 снизился на 0,4%).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $57,15 за баррель (+0,6%), цена WTI - $54,17 за баррель (+0,5%).

Оптимизм хедж-фондов в отношении цены на нефть находится на рекордном уровне, растущее число аналитиков и инвесторов считают, что сокращение производства приведет к снижению запасов и быстрее приведет спрос и предложение в равновесие в 2017 году, пишет Financial Times.

Цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос.

Мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей в сутки с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в сутки.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, индексы и рубль колебались на "тонком" рынке, нефть Brent протестировала $57 за баррель. На волне подъема нефти индекс ММВБ протестировал условную верхнюю границу сопротивления 2200 пунктов, но не смог удержать рубеж из-за укрепления рубля. Объемы торгов оставались низкими, характерными для последней в уходящем году торговой недели.

Потенциал роста цен на нефть Brent пока остается ограниченным, поэтому нет причин для спуска доллара ниже "критических" 60 руб./$1 до конца года, считает аналитик.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, растущая нефть остается основным драйвером интереса к российским активам. Вкупе с ожиданиями снижения процентных ставок в России в 2017 году и потепления российско-американских отношений при новом президенте США Дональде Трампе, эти факторы выступают основными поводами сохранения притока средств в фонды, ориентированные на Россию, в то время как другие развивающиеся рынки показывают отток (-$3,7 млрд за неделю 14-21 декабря, по данным EPFR). На этом фоне российская валюта продолжает обновлять максимумы с начала года.

Из корпоративных событий на отечественном рынке можно отметить покупку "Норникелем" (MOEX: GMKN) (-1,1%) 1,5 млн тонн медного концентрата у "Ростеха" за $1,1 млрд (оплата растянется на 4 года), что должно быть нейтрально воспринято инвесторами, поскольку ГМК вряд ли будет привлекать долг под сделку (от уровня долга зависит выплата дивидендов компании).

Новость о том, что ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение возможности покупки "М.Видео" (MOEX: MVID) группой "Сафмар", негативно повлияла на котировки акций "М.Видео" (-1,6%), поскольку это затягивает (если не отменяет) сценарий выкупа акций у миноритариев, на который держатели рассчитывают.

Руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров отмечает, что укрепление рубля негативно сказалось на стоимости акций металлургических компаний, у которых снижается рентабельность от экспорта промышленных металлов при падении доллара. К вечеру есть вероятность отката нефти на ожиданиях роста запасов нефти в США (статистика API выйдет поздно вечером).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, новостей перед Новым годом немного, поэтому рынок пользуется внешними ориентирами вроде нефти, которая протестировала уровень $57 за баррель. Венесуэла объявила о готовности сократить добычу на 95 тыс. б/с, Иран подтвердил, что придерживается взятых обязательств, хотя российские компании пока не спешат со своими заявлениями, а "Газпром нефть" и вовсе планирует увеличить добычу в будущем году на 4,5-5%.

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,6%) планирует продать 36 тыс. грузовых автомобилей в 2017 году, из которых 6 тыс. - на экспорт; "АЛРОСА" (+0,1%) сообщила о выводе подземного рудника "Мир" на проектную мощность. Дорогая нефть и надежды на рост экономики РФ в будущем году удерживают рынок от каких-либо сильных распродаж.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, с технической точки зрения индексы ММВБ и РТС продемонстрировали возврат в среднюю часть своих 3-недельных диапазонов. Это формирует в них нейтральную техническую картину в перспективе на несколько оставшихся предновогодних дней.

Таким образом, российский фондовый индекс ММВБ входит в новый 2017 год недалеко от своего исторического максимума, в условиях сравнительно высоких цен на нефть. Вовсе не факт, что он сумеет удержаться на текущем уровне в течение первого квартала. Основной рыночной интригой в течение нескольких ближайших недель и месяцев станет то, насколько корректно будет исполняться вступающее в силу соглашение о сокращении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Не стоит исключать среднесрочного разочарования участников сырьевых торгов в результативности указанной договоренности.

Акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) пользовались спросом на фоне официального сообщения эмитента о выходе подземного рудника "Мир" на проектную мощность. При текущих объемах добычи алмазной руды это месторождение может разрабатываться еще в течение полувека. Оценочная стоимость годового объема добычи алмазов на указанном руднике составляет $400 млн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2,6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,7%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,3%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,1%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4% и -2,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 23,747 млрд рублей (из них 6,363 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).