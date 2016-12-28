Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря нефти, евро ушел ниже 63 рублей

Москва. 28 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в среду благодаря росту мировых цен на нефть, при этом евровалюта обновила минимумы с июля 2015 года, упав ниже 63 рублей.

Курс доллара США составил 60,4775 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,8275 руб./EUR1, опустившись на 60,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 38 копеек, до 61,535 рубля. Заметное снижение курса евро на "Московской бирже" связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро опустился ниже отметки $1,04.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 28 декабря, связано с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, которые находятся вблизи максимальных уровней за полтора года на оптимизме инвесторов в отношении мер по сокращению добычи странами ОПЕК, которые могут привести к снижению излишка предложения на мировом рынке топлива. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК подорожали на 0,52% - до $56,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,43% - до $54,13 за баррель. С начала года оба контракта подорожали примерно на 50%.

Ранее страны ОПЕК и 11 их партнеров договорились начать постепенное сокращение добычи с 1 января 2017 года. Совокупный объем добычи, как ожидается, снизится на 1,8 млн баррелей в сутки. В результате мер ОПЕК запасы топлива в мире сократятся, а цены стабилизируются, заявил накануне министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. б/с. Также во вторник было объявлено, что мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке был относительно спокойный день. Рубль немного укрепился по отношению к доллару вслед за ростом нефти. При этом падение евро к рублю было более заметным за счет негативной динамики евровалюты по отношению к доллару на мировом рынке Forex", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, поддержку российской валюте оказывают подросшие цены на нефть - до $56,40 за баррель Brent. До конца года остается две биржевых сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится. Уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными.

"На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается, - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Стоимость нефти марки Brent превысила $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать отметку 60 руб./$1 до конца года. Тем не менее, шансов на такой сценарий не так уж много. Во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление рубля, и доллар может вернуться в диапазон 61-62 руб./$1. Серьезных факторов, способствующих укреплению нацвалюты, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков".

"Отраслевая специфика поддерживает нефть, и следовательно, рубль. В 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и $70 за баррель - это не предел. Дополнительно рубль поддерживает изменение геополитического расклада. Так что рублю только расти, цель - как минимум 55 руб./$1. А вот с "евро-рублем" ситуация иная. Если в этом году "евро-рубль" падал намного быстрее, чем "доллар-рубль", то теперь паре "евро-рубль" падать уже практически некуда. Математика здесь простая - если мы ждем, что "евро-доллар" вырастет до хотя бы до $1,15 за евро, а "доллар-рубль" - до 55 руб./$1, то отсюда прямо получается курс "евро-рубля" на уровне 63,25 руб./EUR1, а это практически текущая котировка по "евро-рублю". В итоге прогноз на 2017 год: средний курс рубля - 55 руб./$1; по "евро-рублю" - 63 руб./EUR1", - указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 19,18 копейки, до 60,6669 руб./$1, и снизил курс евро на 8,51 копейки, до 63,4879 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 21,58 копейки по отношению к вторнику и составил 60,5941 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 21,18 копейки по отношению к 27 декабря и составил 60,5764 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 629,252 млн, из которых $1 млрд 431,151 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 198,101 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 29,85 копейки по отношению к вторнику - до 63,2664 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 34,65 копейки по отношению к 27 декабря и составил 63,1536 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR705,852 млн, из которых EUR417,215 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR288,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду умеренно подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.), составив 10,45% годовых, а ставка на семидневный срок выросла на 4 б.п. - до 10,44% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) либо не изменились, либо немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц сохранилась на уровне 10,49% годовых, на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. (до 10,55% годовых), на срок 6 месяцев опустилась до 10,51% годовых (минус 2 б.п.).

"В рамках проведенного накануне Центробанком аукциона недельного валютного РЕПО, которое предстоит погасить 12 января, наблюдался неплохой спрос - при лимите на сумму $3 млрд участники рынка привлекли $2,63 млрд. С учетом дополнительно размещенных Федеральным казначейством месячных депозитов на сумму $1 млрд и увеличенного лимита ЦБ по валютному РЕПО, после сегодняшних расчетов по этим операциям рынок получит $5,3 млрд. Такая инъекция долларовой ликвидности (при том, что Банк России обещает увеличить лимиты по валютному РЕПО, если ситуация на рынке ухудшится) фактически ограничивает потенциал ожидаемого повышения долларовых ставок на российском рынке под влиянием традиционного для конца квартала сезонного повышения спроса на американскую валюту. Хотя кредитор последней инстанции и предоставил рынку дополнительную долларовую ликвидность, совокупный лимит по валютному РЕПО и кредитованию будет снижен с начала 2017 года с $50 млрд до $25 млрд. Это изменение носит символический характер, поскольку объем текущих обязательств перед ЦБ составляет лишь чуть более $10 млрд. Таким образом, рынку дали понять, что нехватка долларов, по мнению регулятора, носит сезонный характер, и в 2017 году он продолжит политику, нацеленную на снижение задолженности по валютному РЕПО", - отмечают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов.