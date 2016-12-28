Цены евробондов РФ в среду плавно подрастают вслед за ростом нефти и рубля

Москва. 28 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно подрастают вслед за ростом нефти и рубля, исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась к уровню закрытия вторника на 15 базисных пунктов, составив 120,35% от номинала, что соответствует доходности 2,47% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 27 декабря на 2 пункта, составив 100,53% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт - до 1,72% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с 27 декабря на 2 пункта и составил 75 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 14 базисных пунктов - до 110,91% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 5,12% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 25 базисных пунктов - до 107,81% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 5,07% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 26 базисных пунктов, до 102,48% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,42% годовых), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 105,61% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,915% годовых).

"Активность торгов в секторе российских валютных гособлигаций остается по-прежнему крайне низкой из-за отсутствия многих иностранных инвесторов в межпраздничный период. Тем не менее, котировки большинства бумаг сегодня немного подросли по отношению к предыдущему дню благодаря наблюдаемому укреплению рубля и росту мировых цен на нефть. И если в ближайшие два дня ничего негативного не произойдет с нефтью и рублем, то рынок отечественных евробондов закроет этот год на неплохой ноте. Активность же на рынок вернется лишь в начале января, когда иностранные инвесторы вернутся с рождественских и новогодних каникул", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Цена на нефть поднимается в среду и находится близко к максимальному уровню за полтора года на оптимизме инвесторов в отношении мер по сокращению добычи странами ОПЕК, которые могут привести к снижению излишка предложения на мировом рынке топлива. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 МСК подорожали на 0,57% - до $56,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,37% - до $54,1 за баррель. С начала года оба контракта подорожали примерно на 50%.

Ранее страны ОПЕК и 11 их партнеров договорились начать постепенное сокращение добычи с 1 января 2017 года. Совокупный объем добычи, как ожидается, снизится на 1,8 млн баррелей в сутки. В результате мер ОПЕК запасы топлива в мире сократятся, а цены стабилизируются, заявил накануне министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. б/с. Также во вторник было объявлено, что мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января.