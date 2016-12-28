Дорожающая нефть остается основным драйвером интереса к российским активам - УК "Райффайзен Капитал"

В среду, 28 декабря, российский фондовый рынок продолжает двигаться в слаборастущем тренде на низких объемах торгов. Сегодня индекс ММВБ торгуется в боковике 2188-2196 пунктов (показывая почти нулевой результат с открытия), отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" Юлия Аракчеева. Продолжающая дорожать нефть (которая за 4 дня прибавила $2 - с $53,8 до $55,3 за Brent спот), несмотря на сегодняшнюю коррекцию, остается основным драйвером интереса к российским активам. Вкупе с ожиданиями снижения процентных ставок в стране в 2017 году и потеплением российско-американских отношений при Трампе, эти три фактора выступают основными поводами сохранения притока средств в фонды, ориентированные на РФ, в то время как другие развивающиеся рынки показывают отток (-$3,7 млрд за неделю 14-21 декабря, по данным EPFR). На этом фоне российская валюта продолжает обновлять минимумы (USD/RUB) с начала года: сегодня доллар стоит уже 60,6 руб./$ (что является максимальным уровнем с начала года).

Данных по объемам запасов и добычи нефти в США сегодня не будет из-за рождественских праздников, поэтому волатильности на сырьевом рынке вечером не ожидается. Из корпоративных событий на отечественном рынке сегодня можно отметить покупку НорНикелем 1,5 млн тонн медного концентрата у Ростеха за $1,1 млрд (оплата растянется на 4 года), что должно быть нейтрально воспринято инвесторами, поскольку ГМК вряд ли будет привлекать долг под сделку (а от уровня долга зависит выплата дивидендов компании). Сегодня акции НорНикеля теряют 0,3%. Новость о том, что ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение возможности покупки М.Видео группой САФМАР, повлияла на котировки М.Видео негативно (-1,3%), поскольку это оттягивает, если не отменяет сценарий выкупа акций у миноритариев, на который держатели рассчитывают.