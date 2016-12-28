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Главная / Мнения аналитиков / Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам - ИК "Финам"
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28 декабря 2016 года 17:21
Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам - ИК "Финам"
"На валютной секции Московской биржи рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Так, к середине дня доллар снижался на 0,2%, вплотную подойдя к уровню 60,5 рубля, который выступает текущим годовым минимумом, евро снижался на 0,7%, уйдя ниже 63 рублей. С технической точки зрения, пара доллар/рубль пробив поддержку на уровне 62 рубля, которая выступала минимумом года, установленным в октябре, доллар развернулся и протестировал эту отметку снизу. В дальнейшем «медведям» удалось перехватить инициативу и возобновить негативную динамику, в результате чего сейчас американская валюта подошла к 60,5 рубля. Пробой этой локальной поддержки будет сигналом к продолжению снижения и возможности ухода пары ниже 60 рублей".
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28 декабря 2016 года 19:25
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике фишек и индексов на фоне роста нефти, укрепления рубля и снижения Америки. читать дальше
.28 декабря 2016 года 19:17
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в среду благодаря росту мировых цен на нефть, при этом евровалюта обновила минимумы с июля 2015 года, упав ниже 63 рублей. читать дальше
.28 декабря 2016 года 18:38
Москва. 28 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно подрастают вслед за ростом нефти и рубля, исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 декабря 2016 года 17:51
Дорожающая нефть остается основным драйвером интереса к российским активам - УК "Райффайзен Капитал"
В среду, 28 декабря, российский фондовый рынок продолжает двигаться в слаборастущем тренде на низких объемах торгов. Сегодня индекс ММВБ торгуется в боковике 2188-2196 пунктов (показывая почти нулевой результат с открытия), отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" Юлия Аракчеева. Продолжающая... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:11
ечером, в 18:00 мск, будут обнародованы незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. Спокойные торги сохранятся до закрытия рынка акций, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Что же до внешних рынков, то на праздничной неделе индексы в США редко падают, а вот нефть уже кажется... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:55
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря нефти, евро обновляет минимумы с июля 2015 года
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в среду благодаря росту мировых цен на нефть; при этом евровалюта обновляет минимумы с июля 2015 года, упав к 63 рублям. читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:51
"В настоящее время индекс ММВБ растерял "львиную долю" своего внутридневного прироста, вернувшись к отметке 2190 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18:00 мск). В... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:20
Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:02
"Нефтяные котировки растут на волне продолжения оптимизма, связанного с сокращением добычи экспортёрами, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Рынок закладывается наперёд, хотя пока никакого снижения профицита не происходит. Но в эйфории игнорируются такие сигналы как рост поставок в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 14:38
"На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Стоимость нефти марки Brent уже приближается к $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года. Тем не менее, шансов на такой... читать дальше
.28 декабря 2016 года 13:51
Курс рубля в среднем по 2017 году составит порядка 61-63 руб./$1, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Открытие Капитал". Как говорится в обзоре ИК, цены на нефть марки Urals, по мнению экспертов, в среднем по следующему году составят $48,5 за баррель. Аналитики ожидают, что ВВП РФ... читать дальше
.28 декабря 2016 года 13:30
"На спокойных торгах во вторник доллар США рос при поддержке сильных данных потребительскому доверию в США и роста доходности на американские облигации, - напоминает аналитик LiteForex Артём Шашков. - Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 109,0 предыдущее... читать дальше
.28 декабря 2016 года 12:45
"С открытия торгов в среду рубль относительно доллара торгуется без заметных изменений в узком диапазоне 60,55-60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывают подросшие цены... читать дальше
.28 декабря 2016 года 12:18
"Отраслевая специфика поддерживает нефть (в 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и 70 долларов за баррель - это не предел) и, следовательно, рубль. Дополнительно изменение... читать дальше
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