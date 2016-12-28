Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря нефти, евро обновляет минимумы с июля 2015 года

Москва. 28 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в среду благодаря росту мировых цен на нефть; при этом евровалюта обновляет минимумы с июля 2015 года, упав к 63 рублям.

Курс доллара США составил 60,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,0975 руб./EUR1, опустившись на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20,7 копейки, до 61,71 рубля.

К 15:20 мск курс евро на "Московской бирже" упал до отметки 63 руб./EUR1, впервые с 23 июля 2015 года, то есть до минимума почти за полтора года. Потери евровалюты по отношению к закрытию предыдущего дня составили 43,5 копейки. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса евро на "Московской бирже" связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, что в целом позитивно для рубля, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро в середине дня среды опустился ниже отметки $1,04.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 19,18 копейки, до 60,6669 руб./$1, и снизил курс евро на 8,51 копейки, до 63,4879 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдавшееся в первой половине дня 28 декабря, связано с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. При этом активность торгов на нефтяных площадках остается низкой, так как участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании новостей о практической реализации плана ОПЕК по снижению добычи. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,62% - до $56,44 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 0,46% - до $54,15 за баррель.

Нефтяные цены могут вырасти в начале 2017 года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, с открытия торгов в среду рубль относительно доллара торгуется без заметных изменений в узком диапазоне 60,55-60,75 руб./$1. Поддержку российской валюте оказывают подросшие цены на нефть - до $56,40 за баррель Brent. Особых идей нет. Из сегодняшних макроэкономических релизов можно выделить данные по продажам домов в США за ноябрь, однако это вряд ли окажет влияние на динамику рубля. До конца года остается две биржевых сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится. Уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 60,4-60,8 руб./$1.

"На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается, - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Стоимость нефти марки Brent превысила $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать отметку 60 руб./$1 до конца года. Тем не менее, шансов на такой сценарий не так уж много. У российской валюты есть всего 1-2 дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление рубля, и доллар может вернуться в диапазон 61-62 руб./$1. Серьезных факторов, способствующих укреплению нацвалюты, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков".

"Отраслевая специфика поддерживает нефть и, следовательно, рубль. В 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и $70 за баррель - это не предел. Дополнительно рубль поддерживает и изменение геополитического расклада. Так что рублю только расти, цель - как минимум 55 руб./$1. А вот с "евро-рублем" ситуация иная. Если в этом году "евро-рубль" падал намного быстрее, чем "доллар-рубль", то теперь паре "евро-рубль" падать уже практически некуда. Математика здесь простая - если мы ждем, что "евро-доллар" вырастет до хотя бы до $1,15 за евро, а "доллар-рубль" - до 55 руб./$1, то отсюда прямо получается курс "евро-рубля" на уровне 63,25 руб./EUR1, а это практически текущая котировка по "евро-рублю". В итоге прогноз на 2017 год: средний курс рубля - 55 руб./$1; по "евро-рублю" - 63 руб./EUR1", - указывает аналитик ВТБ (MOEX: VTBR) 24 Алексей Михеев.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду умеренно подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.), составив 10,45% годовых, а ставка на семидневный срок выросла на 4 б.п. - до 10,44% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) либо не изменились, либо немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц сохранилась на уровне 10,49% годовых, на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. (до 10,55% годовых), на срок 6 месяцев опустилась до 10,51% годовых (-2 б.п.).

"В рамках проведенного накануне Центробанком аукциона недельного валютного РЕПО, которое предстоит погасить 12 января, наблюдался неплохой спрос - при лимите на сумму $3 млрд участники рынка привлекли $2,63 млрд. С учетом дополнительно размещенных Федеральным казначейством месячных депозитов на сумму $1 млрд и увеличенного лимита ЦБ по валютному РЕПО, после сегодняшних расчетов по этим операциям рынок получит $5,3 млрд. Такая инъекция долларовой ликвидности (при том, что Банк России обещает увеличить лимиты по валютному РЕПО, если ситуация на рынке ухудшится) фактически ограничивает потенциал ожидаемого повышения долларовых ставок на российском рынке под влиянием традиционного для конца квартала сезонного повышения спроса на американскую валюту. Хотя кредитор последней инстанции и предоставил рынку дополнительную долларовую ликвидность, совокупный лимит по валютному РЕПО и кредитованию будет снижен с начала 2017 года с $50 млрд до $25 млрд. Это изменение носит символический характер поскольку объем текущих обязательств перед ЦБ составляет лишь чуть более $10 млрд. Таким образом рынку дали понять, что нехватка долларов, по мнению регулятора, носит сезонный характер, и в 2017 году он продолжит политику, нацеленную на снижение задолженности по валютному РЕПО", - отмечают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов.