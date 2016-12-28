Курс евро резко упал после повышения - Forexite

Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в Японии, которые вышли на высоких уровнях. Индекс промышленного производства вырос до максимальной отметки за пять месяцев. Вчера индекс доверия потребителей в США превысил прогноз и достиг максимального уровня более чем за 15 лет. Его предыдущее значение значительно пересмотрено в сторону увеличения. Фондовые индексы в США после выходных выросли, индекс Насдак достиг рекордно высокого уровня.