ИК "Открытие Капитал" ожидает курс рубля на уровне 61-63 руб./$1 в среднем по 2017 году

Курс рубля в среднем по 2017 году составит порядка 61-63 руб./$1, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Открытие Капитал".

Как говорится в обзоре ИК, цены на нефть марки Urals, по мнению экспертов, в среднем по следующему году составят $48,5 за баррель.

Аналитики ожидают, что ВВП РФ в 2017 году вырастет на 1% после прогнозируемого падения на 0,7% по итогам 2016 года. При этом эксперты полагают, что инфляция по итогам 2017 года составит 4,6%, а ключевая ставка будет понижена на 200 базисных пунктов - до 8%.

По мнению ИК "Открытие Капитал", драйверами роста российской экономики в 2017 году станут сектора, ориентированные на экспорт. В то же время сектора, ориентированные на внутренний рынок, по-прежнему будут ощущать давление из-за отсутствия роста реальных заработных плат. "В целом рост российской экономики в 2017 году будет пассивным", - заключают эксперты.