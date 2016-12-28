Пара EUR/USD продолжает коррекционный рост - LiteForex

"На спокойных торгах во вторник доллар США рос при поддержке сильных данных потребительскому доверию в США и роста доходности на американские облигации, - напоминает аналитик LiteForex Артём Шашков. - Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 109,0 предыдущее значение пересмотрено с 107,1 до 109,4). Индекс цен на жилье также вырос, что расширяет возможности ФРС в плане повышения процентной ставки в США. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,2% до 93,39. За 2016 год индекс вырос более чем на 3%. Доллар достиг 14-летних максимумов. Обещания новой экономической политики Дональда Трампа и перспективные прогнозы относительно действий ФРС способствуют дальнейшему укреплению американского доллара.

Пара EUR/USD продолжает коррекционный рост. Однако, пара находится в зоне сильных уровней сопротивления 1.0465 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), 1.0485 (январские минимумы 2015 года). Технические индикаторы показывают смешанную динамику. В преддверии же новогодних праздников, а также в конце месяца и года на тонком рынке возможны резкие колебания ввиду спекулятивных действий. На валютном рынке сохраняется низкий объем торгов. Трейдеры уходят в отпуск на новогодние каникулы".