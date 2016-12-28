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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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28 декабря 2016 года 12:45
Торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С открытия торгов в среду рубль относительно доллара торгуется без заметных изменений в узком диапазоне 60,55-60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывают подросшие цены на нефть – 56,40 долл./баррель (Brent). Особых идей нет. Из сегодняшних макроэкономических релизов можно выделить данные по продажам домов в США за ноябрь, однако это вряд ли окажет влияние на динамику рубля. До конца года остается две биржевых сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится. Но уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл.".
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28 декабря 2016 года 19:25
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике фишек и индексов на фоне роста нефти, укрепления рубля и снижения Америки. читать дальше
.28 декабря 2016 года 19:17
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в среду благодаря росту мировых цен на нефть, при этом евровалюта обновила минимумы с июля 2015 года, упав ниже 63 рублей. читать дальше
.28 декабря 2016 года 18:38
Москва. 28 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно подрастают вслед за ростом нефти и рубля, исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 декабря 2016 года 17:51
Дорожающая нефть остается основным драйвером интереса к российским активам - УК "Райффайзен Капитал"
В среду, 28 декабря, российский фондовый рынок продолжает двигаться в слаборастущем тренде на низких объемах торгов. Сегодня индекс ММВБ торгуется в боковике 2188-2196 пунктов (показывая почти нулевой результат с открытия), отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" Юлия Аракчеева. Продолжающая... читать дальше
.28 декабря 2016 года 17:21
"На валютной секции Московской биржи рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Так, к середине дня доллар снижался на 0,2%, вплотную подойдя к уровню 60,5 рубля, который выступает текущим годовым минимумом, евро снижался... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:11
ечером, в 18:00 мск, будут обнародованы незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. Спокойные торги сохранятся до закрытия рынка акций, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Что же до внешних рынков, то на праздничной неделе индексы в США редко падают, а вот нефть уже кажется... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:55
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря нефти, евро обновляет минимумы с июля 2015 года
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в среду благодаря росту мировых цен на нефть; при этом евровалюта обновляет минимумы с июля 2015 года, упав к 63 рублям. читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:51
"В настоящее время индекс ММВБ растерял "львиную долю" своего внутридневного прироста, вернувшись к отметке 2190 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18:00 мск). В... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:20
Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:02
"Нефтяные котировки растут на волне продолжения оптимизма, связанного с сокращением добычи экспортёрами, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Рынок закладывается наперёд, хотя пока никакого снижения профицита не происходит. Но в эйфории игнорируются такие сигналы как рост поставок в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 14:38
"На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Стоимость нефти марки Brent уже приближается к $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года. Тем не менее, шансов на такой... читать дальше
.28 декабря 2016 года 13:51
Курс рубля в среднем по 2017 году составит порядка 61-63 руб./$1, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Открытие Капитал". Как говорится в обзоре ИК, цены на нефть марки Urals, по мнению экспертов, в среднем по следующему году составят $48,5 за баррель. Аналитики ожидают, что ВВП РФ... читать дальше
.28 декабря 2016 года 13:30
"На спокойных торгах во вторник доллар США рос при поддержке сильных данных потребительскому доверию в США и роста доходности на американские облигации, - напоминает аналитик LiteForex Артём Шашков. - Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 109,0 предыдущее... читать дальше
.28 декабря 2016 года 12:18
"Отраслевая специфика поддерживает нефть (в 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и 70 долларов за баррель - это не предел) и, следовательно, рубль. Дополнительно изменение... читать дальше
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