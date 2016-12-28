Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике фишек: волны покупок сменяются распродажами из-за фиксации прибыли игроками на тонком предпраздничном рынке; внешний фон подает позитивные сигналы.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2191,07 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1137,77 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 60,66 рубля (-0,01 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9% и +1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Индексы в США во вторник выросли на фоне сильной статистики по потребительскому доверию (индекс доверия Conference Board в декабре вырос до максимума за 15 лет - 113,7 пункта, при прогнозах роста до 109,5 пункта).

В среду подросла Азия (за исключением Китая и Южной Кореи), стагнирует Европа (FTSE, S&P350, DAX изменились в пределах 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и дорожает нефть после утренней коррекции.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $56,98 за баррель (+0,3%), цена WTI - $54,02 за баррель (+0,2%).

Оптимизм хедж-фондов в отношении цены на нефть находится на рекордном уровне, растущее число аналитиков и инвесторов считают, что сокращение производства приведет к снижению запасов и быстрее приведет спрос и предложение в равновесие в 2017 году, пишет Financial Times.

Цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос.

Мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в день.

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов также отмечает, что нефтяной рынок ожидает публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в США в понедельник. Индекс ММВБ в условиях благоприятного внешнего фона может вновь попытаться подняться выше психологически важной отметки 2200 пунктов.

В ближайшей перспективе внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения западных фондовых индикаторов, цен на нефть, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. В среду Минфин РФ проведет аукционы по ОФЗ на 25 млрд рублей, которые покажут, насколько значительным остается интерес инвесторов к рублевым активам на фоне зафиксированного максимального за последние 5 недель оттока инвестиций с рынков emerging markets.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Андрей Кузнецов, ликвидность на рынках остается невысокой, но продолжение роста нефти подталкивает вверх российские нефтяные бумаги, также неплохо смотрятся акции электроэнергетических компаний.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефти Brent удалось закрепиться выше отметки $56 за баррель, на мировых рынках праздничное приподнятое настроение. Однако крупных покупок до конца недели не ожидается, объемы торгов относительно невелики. На российском фондовом рынке игроки продолжат частично закрывать торговые позиции. На динамику торгов могут повлиять данные по незавершенным продажам недвижимости в США (18:00 МСК).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%).

Подешевели бумаги АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-1,9%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,624 млрд руб. (из них 1,672 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).