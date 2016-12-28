Нефть выше $50 за баррель Brent поддержит рубль - Grand Capital

"Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, какой диапазон выберет для него ЦБ РФ и кабинет министров России. Если будет решено позволить рублю еще подрасти, он, несомненно, это сделает. Такой сценарий реален, если цена на нефть будет и далее удерживаться выше уровня в 50 долларов за баррель", - считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.