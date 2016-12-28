Индекс РТС сегодня покажет нейтральную динамику - "Алор Брокер"

"Нефтяные котировки в среду немного корректируются вниз после мощного роста накануне, цене барреля смеси Brent удалось закрепиться выше отметки 56 долларов, - констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На зарубежных рынках, как западных, так и восточных, тоже праздничное приподнятое настроение, индекс Nasdaq обновил исторический максимум, азиатские индикаторы преимущественно повышаются. Но крупных сделок до конца недели не ожидается, объемы торгов относительно невелики. На российском фондовом рынке сегодня игроки продолжат закрывать торговые позиции. Мы ожидаем, что индекс РТС сегодня покажет нейтральную динамику, его значение будет колебаться возле отметки 1135 пунктов."

Курсы доллара и евро поднимутся до 60,8 рубля и 63,7 рубля соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по незавершенным продажам недвижимости в США, которые выйдут в 18:00 мск. Из акций к покупкам, по мнению эксперта, все еще можно рекомендовать бумаги РусГидро, Лукойла и Роснефти. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям МТС.