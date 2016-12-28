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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем незначительного роста индекса ММВБ на открытии торгов - Банк "Глобэкс"
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28 декабря 2016 года 10:01
Ожидаем незначительного роста индекса ММВБ на открытии торгов - Банк "Глобэкс"
"После рождественских праздников американские биржи открылись ростом, - комментирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Инвесторам добавила позитива статистика по потребительскому доверию. Так, данный индекс вырос до 113,7 б.п. с 109,4 б.п. В этой связи мы ожидаем несущественного увеличения от индекса ММВБ на открытии торгов. После небольшого объема торгов в понедельник вчера торговая сессия прошла с двукратным увеличением объема. Сегодня количество инвесторов увеличится, объем операций возрастет. Рубль укрепляется на нефти, которая вчера вновь подорожала. Завтра будут опубликованы запасы сырой нефти в США, возможно, что они увеличатся из-за сокращения потребления топлива на фоне теплой погоды в США".
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28 декабря 2016 года 10:12
"Нефтяные котировки в среду немного корректируются вниз после мощного роста накануне, цене барреля смеси Brent удалось закрепиться выше отметки 56 долларов, - констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На зарубежных рынках, как западных, так и восточных, тоже праздничное приподнятое... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:57
а утро среды на глобальном рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, чуть выше уровня закрытия во вторник, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Значимых корпоративных и макроэкономических событий на сегодня не... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:55
Москва. 28 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:50
"Сегодня российская валюта может укрепиться до 60,5 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть выше 56 долларов за баррель. Дополнительную поддержку рублю окажет спрос на рублевую ликвидность в РФ в связи с уплатой 28 декабря налога на прибыль организаций и размещением ОФЗ в объеме 25 млрд рублей.... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:46
В целом аналитики предполагают в среду позитивное открытие рынка акций в России. Активность инвесторов останется низкой. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:43
Активность на рынке акций останется низкой, хотя это не мешает показывать незначительный рост - "Открытие Брокер"
"Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск розничные продажи в еврозоне, в 18:00 мск незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. В России ГМК "Норникель" закрывает реестр на получение дивидендов. Пройдут заседания советов директоров "Газпрома", "Мосэнерго" и... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:27
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ вблизи отметки 2190 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 пунктов. В... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:17
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
ефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:01
"По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост на 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать, в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году, и произойдет ли частичное снятие... читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:33
Москва. 27 декабря. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти. читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:33
Рынок акций РФ поднялся к 2190п по ММВБ вслед за мировыми площадками, упал Норникель из-за отсечки дивидендов
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 2190 пунктам во главе с бумагами энергетиков; упали бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки на бирже промежуточных дивидендов. читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:15
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться над уровнем 55,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2016 года 17:45
Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США - ИК "Финам"
Сегодня покупки на российском фондовом рынке преобладают, чему способствует позитивный внешний фон, комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent пытается оттолкнуться от отметки 55 долларов за баррель и возобновить подъём. Также покупкам в наших активах способствует... читать дальше
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