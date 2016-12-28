Утренние прогнозы: рынок может показать незначительный рост

В целом аналитики предполагают в среду позитивное открытие рынка акций в России. Активность инвесторов останется низкой.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ вблизи отметки 2190 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2200, 2210 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние "бокового" движения в ожидании открытия западных фондовых площадок".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь попытаться подняться выше психологической отметки 2200 пунктов".

"КИТ Финанс Брокер" (Анна Устинова): "На утро среды на глобальном рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, чуть выше уровня закрытия во вторник".

Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Активность на рынке акций продолжит оставаться низкой, хотя это не мешает рынку показывать незначительный рост. Нефть торгуется вблизи годовых максимумов, что удерживает рубль и российские индексы от пессимизма".