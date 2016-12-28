Доллар слегка снизился, евро стабилен в начале торгов среды, рубль укрепился к бивалютной корзине

Москва. 28 декабря. Рубль слегка подрос к доллару США, а евро стабилен на "Московской бирже" в начале торгов среды в условиях стабильно высоких нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,57-60,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,6025 руб./$1 (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,45 руб./EUR1 (+1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 3 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,62 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,3 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное укрепление рубля к доллару США в начале торгов 28 декабря связано со стабильно высокими ценами на нефть, которые, несмотря на небольшое снижение утром в среду, остаются вблизи отметки $56 за баррель Brent. Активность на нефтяных площадках остается низкой, так как участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании новостей о практической реализации плана ОПЕК по снижению добычи. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подешевели на 0,2% - до $55,98 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,17% - до $53,81 за баррель.

Нефтяные цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в день.