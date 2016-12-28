На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 28 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало укрепление потребительского доверия к экономике США до максимума за 15 лет. Nasdaq Composite завершил сессию на рекордно высокой отметке, а Dow Jones Industrial Average пока так и не достиг психологически важного уровня в 20 000 пунктов, хотя в течение дня его отделяло от этого максимума около 20 пунктов.

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводят сессию в "зеленой зоне" на фоне позитивной статистики и послерождественского ралли в США, а также повышения цен на сырьевые товары. В Юго-Восточной Азии наблюдается более активный рост, чем в других частях АТР, что объясняется возвращением ряда иностранных инвестфондов на эти рынки. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился. Японский индикатор Nikkei 225 вырос всего на 0,01%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,9%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, Shenzhen Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi опустился на 0,7%.

В свою очередь нефть перешла к слабому снижению в среду, активность на межпраздничной неделе остается низкой, и участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании новостей о практической реализации плана ОПЕК по снижению добычи. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 МСК подешевели на 0,14% - до $56,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,11% - до $53,84 за баррель.

Нефтяные цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в день.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти на треть по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,85 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,51 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 декабря снизился всего на 0,01% и составил 104,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 485,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "НЛМК БО-13" (+0,53%), "Башнефть-07" (+0,39%) и "РЖД-23" (+0,25%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,45%), "Сбербанк БО-18" (-0,4%) и "Роснефть-04" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Лидер-инвест" завершило размещение дебютных биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Book building этого выпуска бондов прошел 23 декабря. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 13,5% годовых. По 5-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски сроком обращения до 10 лет.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) планирует 29 декабря провести размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ЦБ РФ зарегистрировал бессрочные субординированные облигации банка "Северный морской путь" (СМП банк) 5-6-й серий на общую сумму 5 млрд рублей. Объем облигаций 5-й серии составит 2 млрд рублей, 6-й серии - 3 млрд рублей. Размещать бумаги планируется по открытой подписке. Длительность 1-го купонного периода составляет 102 дня, 2-го и последующих купонных периодов - 182 дня. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 3-го и последующих купонов будет равна значению ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс маржа, определенная эмитентом до начала размещения бондов. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания любого купонного периода, начиная с 20-го.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-001Р-01 в размере 10,25% годовых. Банк разместил облигации серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%.Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Банк 23 декабря приобрел по оферте 550 тыс. облигаций данного выпуска. Дата погашения займа - 11 сентября 2021 года.

Русфинанс банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций 13-й серии в размере 9,9% годовых (49,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 5-летних бондов банка объемом 4 млрд рублей прошло в июле 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,9% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 января 2017 года.

ООО "Регион Капитал" установило ставку 4-го купона облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 11,25% годовых (56,1 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Оба выпуска были размещены в июле 2015 года на общую сумму 4 млрд рублей. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. По выпускам 12 января 2017 года предстоит оферта.