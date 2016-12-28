Nasdaq обновил исторический максимум

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало укрепление потребительского доверия к экономике США до максимума за 15 лет.

Nasdaq Composite завершил сессию на рекордно высокой отметке, а Dow Jones Industrial Average пока так и не достиг психологически важного уровня в 20 000 пунктов, хотя в течение дня его отделяло от этого максимума около 20 пунктов.

"Вероятно, мы поднимемся немного выше в конце года, поскольку с долгосрочной точки зрения это типичный вариант, - комментирует главный рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман. - Мы готовимся к 2017 году, хотим увидеть, будет ли отток капитала после "ралли Трампа", поскольку сейчас в котировки "встроены" большие надежды, и они могут оказаться чрезмерными".

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта.

Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

Цены на жилье в США (индекс S&P Case-Shiller) повысились в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% в годовом выражении.

Тем временем эксперты отмечают, что низкие объемы торгов означают повышенные риски резких изменений индексов. Кроме того, некоторые эксперты могут решить зафиксировать прибыль после ралли американских индексов. Совокупный объем торгов во вторник был одним из самых низких в этом году.

Индикатор Dow Jones Industrial Average после выборов президента США подскочил на 8,9%, а с начала года рост составляет 14,5%. Индекс S&P 500 после выборов прибавил почти 6%, с начала года - 11%, Nasdaq Composite - 5,5% и 9,6% соответственно.

Котировки акций фармкомпании Seattle Genetics рухнули на 15,4% на новости, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приостановило ряд клинических испытаний противораковых препаратов компании после смерти четырех пациентов.

Капитализация производителя медицинского оборудования Endologix Inc. обвалилась на 26,6%. Компания приостановила производство оборудования для эндоваскулярной терапии на время расследования возможного производственного дефекта.

Курсы ценных бумаг ритейлеров выросли на фон е поступления первых данных об объемах продаж на Рождество: Amazon прибавила 1,4%, Wal-Mart - 0,2%.

Между тем цена акций Nvdia Corp. выросла на 6,9%, до рекордного уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 27 декабря увеличился на 11,23 пункта (0,06%) и составил 19945,04 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,09 пункта (0,22%) - до 2268,88 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,75 пункта (0,45%) и составил 5487,44 пункта.

Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне" на фоне позитивной статистики и послерождественского ралли в США, а также повышения цен на сырьевые товары.

В Юго-Восточной Азии наблюдается более активный рост, чем в других частях АТР, что объясняется возвращением ряда иностранных инвестфондов на эти рынки.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix выросли менее чем на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,9%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, Shenzhen Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi опустился на 0,7%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта.

Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

Цены на жилье в США (индекс S&P Case-Shiller) повысились в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% в годовом выражении.

"Дальнейшее улучшение макроэкономической конъюнктуры в США привело к покупкам меди и железной руды, а также повышению цен на нефть", - отметил главный рыночный стратег брокерской компании CMC Markets Майкл Маккарти.

Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton вырос на 3,7% на торгах в Сиднее, второй по величине компании отрасли - на 2,6%, железорудной Fortescue Metals - на 3,5%.

Рыночная стоимость Toshiba рухнула на 20,4% после того, как компания сообщила о списаниях на несколько миллиардов долларов в связи со строящимися атомными реакторами в США. Инвесторы опасаются, что такие списания могут оставить японский концерн практически без собственного капитала.

"Неожиданный поворот в тот момент, когда обеспокоенность в отношении Toshiba начала уменьшаться", - отметил аналитики Okasan Securities Ёсинори Огава. С начала года по 23 декабря включительно акции Toshiba, реализующей масштабную программу реструктуризации, подорожали на 97%.

Между тем цена акций производителя промышленного электроинструмента Hitachi Koki подскочила на 16% на сообщениях японских СМИ о том, что его материнская компания Hitachi предоставила американской инвестфирме Kohlberg Kravis Roberts преимущественные права переговоров о покупке Hitachi Koki.

Нефть перешла к слабому снижению в среду, активность на междупраздничной неделе остается низкой, и участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании новостей о практической реализации плана ОПЕК по снижению добычи.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевели на 0,3% - до $55,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,2% - до $53,78 за баррель.

После роста последних недель цены на Brent, поднявшись за год на 50%, заканчивают год на отметках, которые в 2 раза выше уровней января этого года, когда она стоила в один из моментов $27,10.

Уровень оптимизма хедж-фондов в отношении цены на нефть находится на рекордном уровне, растущее число аналитиков и инвесторов считают, что сокращение производства приведет к снижению запасов и быстрее приведет спрос и предложение в равновесие в 2017 году, пишет Financial Times.

Цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос.

13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу.

Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в день.

"Газпром нефть" сообщила во вторник, что снизит темпы роста добычи нефти в 2017 году по сравнению с планами. Тем не менее, у компании в следующем году все равно будет рост добычи нефти на 4,5-5%.

"Ранее мы планировали, что рост добычи нефти будет более агрессивный. Но с учетом решений России по сокращению добычи нефти в рамках договоренности с ОПЕК, темпы роста нефтедобычи снижены", - сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

Ожидается, что статистика покажет снижение запасов нефти в США по итогам прошлой недели.